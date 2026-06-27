Declaraţiile sale vin pe fondul unui nou blocaj politic anunţat de preşedintele României, Nicuşor Dan, după discuţiile eşuate de vineri dintre liderii fostei coaliţii de guvernare.

„Cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la domnul Grindeanu: de două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-odată îşi doreşte. Speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate”, a scris Siegfried Mureşan sâmbătă, pe Facebook.

Europarlamentarul a reiterat că PNL nu intenţionează să susţină candidatura lui Sorin Grindeanu.

„Nu o vom face, iar singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu au ajuns de la 23% la 13%”, a remarcat liberalul.

Pe de altă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri seară că partidul său a fost „mereu constructiv” în eforturile de a soluţiona criza politică, acuzând însă coaliţia PNL-USR-UDMR de tergiversarea unei decizii politice clare.

„PSD nu va participa la o spirală nesfârşită a condiţiilor ce se schimbă în permanenţă, apoi să fim continuu minţiţi, stând la masă cu preşedintele României”, a explicat Grindeanu.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat vineri că discuţiile de la Palatul Cotroceni s-au soldat cu un eşec, precizând că PNL a revenit asupra deciziei de a susţine un guvern minoritar PSD, deşi anterior îşi exprimase acordul cu anumite condiţionări legate de programul de guvernare.

„Am revenit la blocajul politic pe care marţi îl credeam depăşit”, a declarat şeful statului.

Această schimbare de poziţie a atras reacţii dure din partea liderilor PSD. Fostul ministru de Finanţe, Adrian Câciu, l-a acuzat pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, de minciună.

„Devine evident că Bolojan îşi bate joc de România şi de români, îl minte pe preşedintele României şi sfidează pur şi simplu orice elementar bun-simţ politic! Declaraţia preşedintelui Dan este clară: Bolojan a minţit şi face orice să se agaţe de putere!”, a scris Câciu pe Facebook.

În replică, liderii PNL au respins acuzaţiile, subliniind că nu au oferit niciodată un „cec în alb” pentru susţinerea lui Grindeanu, ci doar au discutat despre un posibil acord politic.

„Nu am ajuns la un acord”, a transmis Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, pretenţiile PSD vizau, de fapt, un cec în alb, un compromis pe care liberalii nu sunt dispuşi să-l accepte. „Ne-am mai fript”, a adăugat el.

În context, Mureşan a reafirmat că priorităţile PNL rămân modernizarea şi reformarea României. „Trebuie să ne facem datoria faţă de românii care vor modernizarea şi reformarea ţării, nu faţă de Sorin Grindeanu”, a conchis europarlamentarul liberal.

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