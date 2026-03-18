Imaginile cu cei doi au făcut senzație, iar trei ani mai târziu s-au căsătorit în secret, având alături familia și câțiva prieteni.

În 2016, după patru ani de iubire cu multiplul campion la dans sportiv Rareș Cojoc, Andreea Popescu a îmbrăcat rochia de mireasă. De fapt, a îmbrăcat două – una tradițional maramureșeană, pe care a purtat-o la biserică, asortându-se cu mirele și invitații, și una clasică, pregătită pentru petrecerea organizată în cel mai în vogă club de la malul mării.

Mireasa, îmbrăcată în port țărănesc, a plâns în hohote la momentul pețirii, iar mirii au plecat cu alai la biserică. După ceremonie, toți cei prezenți, câteva sute, și-au luat ținutele de fițe căci urma petrecerea, care s-a ținut în cel mai în vogă club de pe plajă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Decorațiunile, predominant roz, au fost completate de aranjamente uriașe din hortensii, iar dansul mirilor a fost, cum altfel, demn de marile competiții sportive, categoria profesioniști. Atmosfera a fost asigurată de buna prietenă a miresei, Delia, Holograf și Loredana Groza.

Din păcate, după aproape 15 ani de relație și 10 de căsnicie, Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, și campionul de dans sportiv, Rareș Cojoc, s-au despărțit. Potrivit ultimelor informații apărute în ultimele zile, Andreea ar fi avut o idilă cu fostul fotbalist Dan Alexa, ceea ce a dus la o ruptură definitivă. Până acum, niciunul dintre cei doi nu au vorbit cu privire la acest subiect.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE