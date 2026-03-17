Divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc continuă să țină primele pagini ale tabloidelor, iar noile informații apărute schimbă complet perspectiva asupra relației care, până nu demult, părea una solidă. După dezvăluirile inițiale despre presupusa apropiere dintre vedetă și antrenorul Dan Alexa, apar acum detalii din culise care conturează o poveste mult mai complicată.

Cum ar fi început totul

Potrivit informațiilor apărute în cancan.ro, lucrurile ar fi început să se schimbe încă de la finalul anului 2025, când între Andreea Popescu și Dan Alexa s-ar fi creat o apropiere. Relația dintre cei doi ar fi evoluat treptat, iar semnele nu au întârziat să apară.

Surse apropiate susțin că Rareș Cojoc ar fi simțit încă de la începutul anului că ceva nu mai este în regulă în mariaj. Schimbările de comportament ale soției sale – devenită mai distantă și mai rezervată – i-au ridicat semne de întrebare.

Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșală cu Dan Alexa

Momentul decisiv ar fi avut loc la finalul lunii ianuarie, când dansatorul ar fi verificat telefonul soției sale. Acolo ar fi descoperit o conversație cu Dan Alexa, care ar fi confirmat suspiciunile sale.

Confruntarea nu a întârziat să apară. Rareș Cojoc ar fi întrebat-o direct pe Andreea Popescu dacă există ceva între ea și antrenor. Potrivit acelorași surse, vedeta nu ar fi negat apropierea, însă ar fi oferit propria perspectivă asupra situației.

Se pare că aceasta ar fi fost influențată și de o gelozie mai veche, Andreea Popescu suspectând de-a lungul timpului că soțul ei ar fi avut o relație apropiată cu partenera sa de dans.

Încercarea de a salva căsnicia

După discuțiile tensionate, cei doi ar fi decis să mai ofere o șansă relației. Andreea Popescu ar fi fost de acord să nu mai mențină legătura cu Dan Alexa, iar Rareș Cojoc ar fi încercat să treacă peste episod, cel puțin de dragul familiei și al celor doi copii.

În perioada care a urmat, cuplul a încercat să păstreze aparențele și să arate că lucrurile sunt sub control. Cei doi au apărut chiar și împreună într-un podcast, încercând să transmită imaginea unei relații stabile.

În realitate, tensiunile nu dispăruseră. În cadrul acelei apariții publice, Andreea Popescu a lansat mai multe reproșuri la adresa soțului, criticându-l pentru absența de acasă și programul încărcat. De asemenea, a adus în discuție și relația dificilă cu socrii.

Privind retrospectiv, acel moment pare să fi fost unul dintre ultimele eforturi de a salva căsnicia. La scurt timp după, decizia de separare a devenit inevitabilă.

