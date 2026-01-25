Andreea a publicat pe contul de socializare imagini în costum de baie ce i-a pus în valoare silueta impecabilă.

„Anul 2026 a început în liniște. Ca de obicei, fără telefon. Fără notificări. Fără postări. (Colegele mele de la social media au avut grijă să vă mai arate între timp ultimele noutăți din Amalin.)

Cu soare, somn, mâncare bună, liniște și într-un loc absolut minunat. Am ales să fiu acolo. Prezentă. Nu să povestesc, nu să arăt, nu să explic. Doar să trăiesc. Să mă bucur de fiecare moment.

Și mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online, ca să mă regăsesc mai mult în mine. E unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care mi le pot face”, a scris Andreea Raicu pe contul de socializare.

Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani s-a retras din televiziune în urmă cu mai mulți ani, însă a continuat să fie o prezență constantă în spațiul public, acolo unde vine cu sfaturi pentru cei care au nevoie de ajutor.

S-a implicat în mai multe proiecte din zona de fashion și lifestyle și este una dintre cele mai discrete persoane din showbiz. În cadrul unui interviu acordat recent, vedeta a vorbit despre viața personală. Ea a dezvăluit ce crede despre căsătorie.

„Pentru mine, celibatul nu este o lipsă și nici o rebeliune împotriva căsătoriei, ci o alegere asumată. Iau decizii doar atunci când le simt cu adevărat, nu pentru că există o presiune sau pentru că „așa trebuie. Dacă într-o zi voi considera că am întâlnit omul potrivit și voi simți că vreau să mă căsătoresc, o voi face din iubire și din bucurie. Iar până atunci, mă bucur de viața mea, de lucrurile frumoase pe care le trăiesc și de oamenii dragi care fac parte din ea.

Mă simt o femeie împlinită și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine. Am învățat că tot ce am nevoie găsesc în interiorul meu, iar un partener vine doar să aducă și mai multă bucurie unei vieți pe care deja o iubesc. Pentru mine, o relație frumoasă înseamnă doi oameni care se aleg în fiecare zi, se respectă și cresc împreună”, a spus Andreea Raicu pentru revista VIVA!







