O bună perioadă, Delia Matache și Răzvan Munteanu au locuit într-un apartament central din București, la Piața Unirii. Ulterior, cei doi au achiziționat cu 1,4 milioane de euro apartamentul de lux din zona de nord a Bucureștiului, acolo unde locuiesc și acum.

Apartamentul are peste 400 de metri pătrați şi se întinde pe două etaje. Comunicarea între etaje se face printr-o scară interioară, iar pe terasă există o piscină. Deși locuiește de mulți ani acolo, Delia nu a făcut un tur complet al casei sale.

În schimb, de-a lungul timpului, pe rețelele de socializare, Delia s-a pozat în apartamentul său, ba în dressing, ba în living, pe terasă sau la piscină. În dressing, artista are o mulțime de haine, pantofi și accesorii de la cele mai cunoscute branduri.

În living, care e foarte spațios, artista are două canapele, dar și o masă mare, cu mai multe scaune, deasupra având un candelabru viu colorat. Apartamentul are și o terasă generoasă, unde artista are o masă, dar și o piscină, în care se relaxează în fiecare vară.

În galeria foto prezentată sunt imagini cu Delia în diferite ipostaze în apartamentul ei de lux, care e aranjat ca la carte, după bunul ei plac.

„Eu prefer să comandăm mâncare, ca să nu murdărim bucătăria”

În urmă cu ceva vreme, Delia le povestea fanilor ei faptul că puțini sunt cei care le trec pragul locuinței. „Nu prea (cheamă oameni acasă). Pleacă greu, fac firimituri și scrumează prost, pe lângă scrumieră. Urăsc!”, povestea Delia Matache, pe Instagram, conform Click.

Mai mult decât atât, artista îi interzice până și soțului ei să gătească, pentru a nu murdări bucătăria și a menține casa curată. „Răzvan ştie să facă nişte cartofi prăjiţi cu ceva, dar eu prefer să comandăm, ca să nu murdărim bucătăria. Dacă curățăm cartofi, dăm pe jos şi trebuie să spălăm apoi, iar dacă fierb, murdăresc plita. Mă deranjează să simt firimituri pe jos. De fapt, la noi în casă nu se mănâncă nicăieri. În cadă este cel mai sigur”.

Delia Matache nu își dorește copii

În urmă cu ceva vreme, Delia a fost chestionată de fanii săi, pe rețelele de socializare, dacă vrea sau nu copii. Într-un moment de sinceritate, ea le-a răspuns acestora, le-a spus că nu își dorește copii. Ulterior a fost criticată, mulți au spus că ea e un model în carieră și în viața privată, având o căsnicie frumoasă alături de Răzvan Munteanu, și că nu trebuia să facă astfel de declarații.

Acum, invitată în podcastul lui Răzvan Exarhu, Delia a vorbit și despre curiozitatea oamenilor în ceea ce privește decizia ei de a deveni sau nu mamă. „Nu m-am apucat să spun, nu a fost o declarație: «Nu vreau să fac copii». Nu, am fost întrebată. N-a fost o chestie pe care am spus-o pentru că am simțit-o, a fost o chestie interactivă cu oamenii (n.red.: în timpul unui LIVE pe TikTok)”, a explicat Delia.

