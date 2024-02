Concurenții au avut ocazia să vizioneze primele imagini din reality show-ul care va fi difuzat de Antena 1 și AntenaPLAY în fiecare luni, marți și miercuri de la 20.30, cuplurile retrăind astfel emoțiile de la filmările desfășurate în Malta.

Alături de ei, numeroase vedete și influenceri au urmărit savurosul sneak peek, cu câteva dintre momentele intense, încărcate de adrenalină, dar și de umor, din primele două probe ale competiției.

Calendarul vieții, proba care le-a cerut concurentelor să escaladeze de mai multe ori, contracronometru, o impresionantă structură metalică înaltă de 20 de metri, este cea dintâi provocare din competiție, ce va putea fi urmărită în totalitate de telespectatori în prima ediție Power Couple România – La bine și la greu, de pe 5 februarie.

Testul îmbină mai multe elemente, solicitând, totodată memoria în condiții de stres a participantelor, care trebuie să indice pe uriașul calendar date semnificative din viața de cuplu.

„Este un show care are toate ingredientele – lacrimi, zâmbete, durere, povești de viață. Trebuie să vă uitați și să încercați să intrați în joc, de acasă, alături de partener. Abia aștept să înceapă!”, a declarat, după vizionare, CRBL, care a participat în competiție alături de soția lui, Elena.

„E incredibil cum am retrăit toate emoțiile când am văzut imaginile din primele episoade Power Couple! Deși știm ce am făcut la probe, abia acum avem ocazia să ne vedem cu adevărat unii pe alții și să descoperim cum a reacționat fiecare concurent.

A fost, în același timp, extraordinar de amuzant. Dacă am râs atât de mult la sneak peek, pot doar să-mi imaginez că episoadele integrale sunt și mai distractiv de urmărit.

Dacă vizionarea ar fi continuat până la 6 dimineața, nu ne-am fi clintit și n-am fi clipit”, a mărturisit Daiana Anghel, care a concurat la Power Couple România alături de soțul ei, Sorin Gonțea.

„Ne-am implicat 150% în competiția Power Couple, pentru că a fost altceva, pentru că este o experiență unică, pentru că a ieșit din normalul cu care suntem obișnuiți, dar păstrând valorile care ne-au adus și ne-au ținut împreună. Sperăm ca oamenii să vadă și să simtă alături de noi toate valurile de emoții și tensiune, exact așa cum au fost.

Nouă ne-a plăcut foarte mult sneak peek-ul. Mai sunt doar trei zile până începe show-ul și nu mai avem răbdare”, a declarat Anamaria Ionescu, care a intrat în competiția Power Couple România împreună cu soțul ei, solistul Fly Project Tudor Ionescu.

„A fost fantastic să vedem primele imagini din reality show, pentru că, dincolo de adrenalina probelor, sunt atâtea momente comice! Se râde din plin la acest show și abia aștept să îl urmărim alături de familie și prieteni, pe care îi vom provoca să ne spună ce-ar fi făcut în locul nostru în anumite momente”, a spus Emi (Noaptea Târziu), care se numără printre concurenții reality show-ului, alături de soția lui, Mădălina.

