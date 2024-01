Carmen Brumă și Mircea Badea au stat cu chirie până în anul 2022. Cei doi au fost nevoiti să se mute într-un alt apartament, deoarece proprietarul imobilului nu a mai putut prelungi contractul. Astfel, jurnalistul și iubita sa au fost nevoiți să își facă bagajele și să se mute într-o nouă locuință, pe care ea a cumpărat-o.

„A fost o istorie mai complicată. Nu ne planificasem neapărat să ne mutăm, dar așa a fost situația. A trebuit să facem față și să căutăm urgent un apartament în care să stăm și sunt foarte fericită că am găsit ceva un pic peste așteptările mele și cred că a fost un noroc pe care l-am avut. (…)

Noi stăteam cu chirie într-un loc în care ne-am simțit foarte bine, că stăteam de foarte mulți ani acolo, dar nu s-a mai putut prelungi contractul și atunci am fost puși în situația de a ne găsi foarte rapid un alt loc”, declara la momentul respectiv Carmen Brumă.

Mircea Badea, despre apartamentul lui Carmen Brumă: „M-am hotărât să mă așez la casa ei”

Invitat acum în podcastul lui Teo Trandafir, Mircea Badea a făcut declarații și despre apartamentul în care locuiește cu Carmen Brumă. „Nu mai stau în chirie. Stau într-un apartament al colegei de apartament. Este prin Plevnei. Sună istoric și glorios. M-am hotărât să mă așez la casa ei”, a declarat Mircea Badea în podcastul lui Teo Trandafir, „Gând la gând”.

Nici Mircea Badea și nici Carmen Brumă nu au făcut un tur video al casei lor până acum, însă vedeta s-a pozat de-a lungul timpului în diferse colțuri de casă. Apartamentul are etaj, este decorat în nuanțe de bej, iar Carmen Brumă are un dressing încăpător. Totodată, apartamentul celor doi are o terasă spațioasă, unde Carmen filmează deseori antrenamente sportive, scrie unica.ro.

Carmen Brumă și Mircea Badea nu sunt căsătoriți

Carmen Brumă și Mircea Badea formează un cuplu solid și apreciat de peste 25 de ani. Vedeta a făcut dezvăluiri interesante despre cum funcționează relația ei cu prezentatorul TV. Carmen Brumă a ținut cont de un sfat, care i-a fost de ajutor în relația cu iubitul său.

„Nu am făcut niciodată un plan cu desfășurător pe termen lung și să atingem sau să bifăm anumite puncte. Cred că important este să existe un soi de compatibilitate de la început, iar apoi, să fii un foarte bun negociator. Nu pot să dezvolt, dacă dezvoltam, poate nu eram aici“, a declarat Carmen Brumă pentru Impact.ro.

„Gelozia, dacă depășește o anumită limită, se încadrează în patologic și trebuie tratată ca atare. De exemplu, unul dintre secretele unei relații longevive este păstrarea ei în intimitate și îngrădirea ei cu un soi de atitudine, astfel încât, să nu pătrundă elemente exterioare din afară. Face parte din această strategie de menținere, de apărare a relației“, a mai spus iubita lui Mircea Badea.

Carmen Brumă și Mircea Badea au un băiețel împreună

Carmen Brumă și Mircea Badea au împreună un băiat, pe care l-au numit Vlad, care în luna mai va împlini 10 ani. În podcastul lui Teo Trandafir, el a făcut dezvăluiri despre fiul său. „Am vrut să-l botez Comarnic, dar n-a vrut (n.r. – Carmen Brumă).

Am vrut să-i zic Massachusetts ceea ce nu era rău. Maică-sa, în mod ciudat, nu era de acord. Și când am ajuns la primărie, doamna ne-a zis așa: «Cum o să-l cheme? Că ne așteaptă lumea la coadă». «Doamnă, jur că nu știm». Și atunci, pentru că pe el îl cheamă Badea Brumă, pe copil, am zis să aibă un prenume scurt. Și atunci am ales Vlad”, a povestit Mircea Badea.

