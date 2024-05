Livia Graur, prezentatoarea de știri de la Prima TV, locuiește într-o casă situată în apropierea cartierului Titan din București. Construită în urmă cu opt ani, locuința a fost cumpărată în stadiul de proiect, iar vedeta s-a mutat în ea la sfârșitul anului 2015, după mai bine de un an de lucrări.

„A fost visul nostru să avem o casă pe pământ, mai ales că aveam deja un câine foarte mare, în căutare de spaţiu. Câinele a fost primul pas, făcut acum zece ani, spre a ne lua o casă cu curte. După cum se vede, a durat ceva. A durat ceva şi până a fost gata casa, căci noi ne-am hotărât din noiembrie 2014 şi am reuşit să ne mutăm abia în decembrie 2015. Am fost aici pas cu pas, de la fundaţie, până când a fost totul gata.

Am cumpărat casa încă de la stadiul de proiect, ştiam cum urmează să arate, şi tot ce e aici, de la parchet, mobilă la decoraţiuni e amprenta noastră. (…) E frumos, am vrut un loc în care fetiţa mea să crească armonios, să aibă o curte în care să se joace, câinele unde să iasă din casă, iar noi un loc în care să ne relaxăm, după-amiezele”, a declarat Livia Graur, în 2016, într-un interviu pentru okmagazine.ro.

„Am un stâlp de rezistență în mijlocul sufrageriei”

Casa, care beneficiază de o curte spațioasă, a fost amenajată conform preferințelor personale ale Liviei Graur. Cu toate acestea, din cauza modului în care a fost proiectată, sufrageria vedetei are un stâlp de rezistență plasat chiar în mijloc, ceea ce creează un mic inconvenient.

„În afara faptului că am un stâlp de rezistență în mijlocul sufrageriei, pentru că așa s-au gândit proiectanții să amenajeze locuința, nu am ceva așa deosebit și spectaculos. Dar acea coloană mi-a chinuit viața și mi-a chinuit nervii și atunci am decorat-o cu un ceas care se scurge, sunt niște bucățele și pare că se scurge. Asta era atunci când m-am mutat, acum 8 ani. Suntem doar 4 case din cartier care au această minunăție a naturii, pe care trebuie să o ocolești în permanență. Și dacă, cumva, vii mai buimac seara din pat, poți să dai cu capul în ea”, a explicat Livia Graur pentru cancan.ro.

„Am candelabru în dormitor, negru, cu cristale”

Livia Graur a descris decorul interior al locuinței sale, menționând că dormitorul este amenajat într-o manieră foarte elegantă. Acesta este mobilat cu piese de mobilier negre, perdele roșii și este iluminat de un candelabru cu cristale negre, adăugând o notă de eleganță.

„Am candelabru în dormitor, negru, cu cristale. Mie mi-a plăcut foarte tare ideea de candelabru în dormitor. Dormitorul, din punctul meu de vedere, trebuie să fie un mediu intim și atunci culorile sunt închise. Toată mobila e neagră, patul este și el negru, din catifea și atunci singura pată de culoare o reprezintă draperiile și jaluzeaua de la ușa de la balcon, care sunt roșii. Dar, în rest, totul e negru, și atunci m-am gândit să iau un obiect de iluminat spectaculos și am pus candelabrul negru. Negru pentru că este ca mobila, candelabru pentru că așa mi-am dorit eu”, a adăugat ea, potrivit aceleiași surse.

