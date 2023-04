Pe canalul lui oficial de YouTube, unde are peste 330.000 de abonați, Puya a realizat un vlog pe care l-a filmat la casa lui din Fundulea, „Casa Puymici”, așa cum a denumit-o chiar artistul. E vorba despre o locuință părăsită într-un sat de România pe care cântărețul vrea să o renoveze.

A început deja procesul, Puya a avut mai mulți muncitori nepalezi în curtea casei sale care l-au ajutat cu organizarea, cu curățenia prin grădină. Artistul a anunțat că vrea să și dărâme o anexă din curtea sa, să construiască un atelier de la zero pentru unelte și tot ce mai are nevoie prin grădină.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

După muncă, a urmat apoi distracția. Puya a încins grătarul chiar în curtea casei sale, a scos și boxele și a pus muzică.

Artistul a ținut neapărat să îi și răsplătească pe muncitorii nepalezi care au muncit alături de el. Le-a făcut grătar și i-a servit cu fripturi și cu bere. În imagini se poate vedea că aceștia s-au simțit foarte bine și au dansat pe muzică românească.

Recomandări EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA. Călătoria unui scriitor italian pe frontul ucrainean: „Pe piatra funerară a unui soldat de 20 de ani, se află o sticlă de whisky și una de Coca-Cola”

Puya a locuit cu familia la Cernica, dar s-a întors în București, în Sălăjan

A plecat din cartier și s-a mutat la curte, în Cernica. Însă n-a rezistat prea mult. Acesta locuiește din nou în Sălăjan, în București „Nevasta mea e din Deva și nu înțelege de ce țin neapărat să stau în același cartier. De ce? Eu zic, mai în glumă, mai în serios, că sunt la mine în sat. Am avut o casă la Cernica, am fost cel mai bogat de la țară, ca să zic așa, în așa-numitele zone rezidențiale.

Când m-am întors în cartier, am pupat și bordurile. Și ce crezi? Sălăjanul are gazon mai tare ca orice curte de vilă, gratis!!! Vin unii, îl tund, îl udă, îl replantează. Ce rost are să te chinui?”, dezvăluie Puya, care a remarcat un singur lucru negativ după întoarcerea în cartier.

„Lucrul care s-a schimbat este că am rămas singur. Toți prietenii au plecat și, mai nou, Sălăjan este o combinație de Hunedoara, Buzău, Călărași și Craiova. Când vine Crăciunul rămân singur în bloc”, a spus artistul hip-hop pentru protv.ro.

Recomandări Despre cozonaci și oameni care ne pot afecta emoțional

De ce și-a cumpărat casă la țară Puya

„Sincer, Casa PuyMici nu e un proiect, nu e un vlog. E, mai degrabă, o chestie făcută așa în pur stil sălăjenist. Am făcut-o de-al dracu, na! M-am săturat de lozinca asta cu să ne luăm țara înapoi.

Am făcut ceva bănuți, am țară de vânzare. E, uite că o iau înapoi! Sunt banii mei băgați acolo. Eu muncesc la recondiționare (mă mai ajută și soacră-mea) și eu vreau să îmi duc copiii la țară. Să vadă și ei cum e, că nimeni nu mai are rude la țară”, a mai povestit el pentru sursa citată.

Puya și soția lui, Melinda, se cunosc de 16 ani și sunt căsătoriți de 11 ani. Cei doi au împreună trei fete și o căsnicie frumoasă și discretă.

GSP.RO Titi Aur, după accidentul auto mortal în care a fost implicată Monica Odagiu: „Am văzut imaginile, le-am analizat cu atenţie". Ce a remarcat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Îţi mai aduci aminte de Robert Powell din 'Iisus din Nazaret'? Incredibil cum arată acum, nu îl recunoşti

Viva.ro Imaginile durerii la înmormântarea tânărului accidentat mortal de Monica Odagiu! Ce gest emoționant au făcut prietenii lui Alexandru

TVMANIA.RO Lovitură pentru familia regală! Ce decizie au luat Harry și Meghan

Observatornews.ro Femeia care s-a căsătorit cu o păpuşă din cârpe spune că aşteaptă al doilea copil. ''Înşelată'' de Marcelo, brazilianca speră că le va salva relaţia

Știrileprotv.ro Alertă sanitară: Focare ale unui virus mai periculos decât Ebola au fost raportate în două țări. Detalii

FANATIK.RO Câți bani a încasat Kamara la Survivor România 2023. Poveste impresionantă de viață pentru artistul de la Alb Negru

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Cum vopsește Andreea Mantea ouăle de Paște cu fiul ei: 'Se zice că nu e bine, dar nu ai cum cu un copil inventiv'

HOROSCOP Horoscop 13 aprilie 2023. Fecioarele se pot refugia în postura celui nemulțumit, de care nu se poate apropia nimeni prea mult