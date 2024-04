Imagini cu casa lui Puya din Fundulea. Cântărețul își face în curte o livadă, dar și o seră cu roșii românești

În urmă cu aproximativ doi ani de zile, Puya a început proiectul la Casa Puymici. Cântărețul și-a cumpărat în orașul Fundulea, din Călărași, un teren. Acolo a dus o casă tradițională de lemn, din Hunedoara, pe care a renovat-o, iar acum, în aceeași curte, o construiește pe a doua.

„Ăsta e proiectul Puymici de lângă București, e undeva prin zona Fundulea. Dar, deja s-au cam scumpit casele pe lângă București, nu mai pot să mai cumpăr nimic. Am 2500 metri pătrați de teren, dar s-a scumpit, nu pot să mă mai apropii. Mie îmi place să lucrez eu, pun mâna și să fac.

Lucrez cu unchiul lui nevastă-mea. Mă duc mai fac câte ceva pe acolo, mă duc să mă și relaxez. Pe mine asta mă relaxează. Eu nu lucrez așa ca Dorian (n.r. Dorian Popa), industrial. Eu sunt mai cu tradiția. Am recondiționat casa asta din Hunedoara, mai facem încă una mai mică.

Putem dormi acolo, mergem în week-enduri, de Crăciun, pot să dau muzică tare acolo!”, spunea Puya în 2023, în podcastul lui Mihai Morar. Acum, în primăvara lui 2024, artistul anunță că lucrările au avansat la construcția casei a doua. Dacă prima e pentru el, pentru soție și copii, în a doua va sta unchiul său.

Casa lui Puya de la Fundulea. Foto: captură Youtube

Cum arată casele de la Fundulea ale lui Puya

Artistul a făcut o vizită casei din Fundulea și a arătat în ce stadiu sunt lucrările. „Dacă tot a venit primăvara, m-am reapucat de treabă, la casa Puymici. Între timp, am mai făcut o căsuță, acum am mai multe căsuțe. Pe asta nouă am făcut-o din ce am găsit și noi prin curte, mai o țiglă de la o vecină, scândurile le-am luat de la o biserică, iar grinda asta mare mi-a trimis-o un prieten de la Huedin.

Are și beci și vedere la lac, tot dichisul. Mai greu e cu scara pentru unchiul când o să se îmbete!”, a povestit Puya, notează Click.

Cu grădina artistul are planuri mari. Vrea să aibă o livadă în curte, dar și un solar cu legume. Artistul s-a filmat la Vidra, în apropiere de București, acolo a mers să cumpere răsaduri pentru seră. „N-am mai fost de mult pe aici pentru că am tot avut treabă. L-am lăsat pe unchiul să se ocupe. Am început însă treaba acum, am luat niște copăcei, plantăm, facem o livadă. Punem ceapă, mazăre, usturoi românesc.

Am făcut și o seră mare aici. Am fost la Vidra și am luat răsaduri de roșii, soiuri de astea românești și de Buzău și pătrunjel. Astea nu le găsești prin supermarket, acolo sunt interzise astea românești. Eu credeam că se interzic doar piesele rap, dar acum se interzic și roșiile românești”, a mai spus Puya.

În trecut, artistul a avut și o casă la Cernica, a locuit acolo cu familia, dar a vândut-o și a revenit în București, în cartierul Sălăjan, despre care spune că îi e tare drag.

