Cum a luat decizia de a lucra ca șoferiță de TIR

Într-un interviu acordat publicației Sing Tao Headline, parte a grupului din Hong Kong, The Standard, Luby a declarat că anterior a lucrat ca șofer privat și a condus o afacere cu haine, înainte de a intra în sectorul transporturilor.

Nemulțumită de munca la birou și dornică să-și valorifice abilitățile de șofer, aceasta a decis să urmeze o carieră ca șofer de camion. Cu sprijinul unor prieteni din industrie, ea a obținut permisul de conducere pentru vehicule grele, descriind procesul ca fiind o provocare majoră.

Luby a recunoscut că găsirea unui loc de muncă nu a fost ușoară, în special din cauza reticenței companiilor de transport de a angaja șoferi neexperimentați, mai ales femei.

„Fără cineva care să mă recomande, companiile de transport, de obicei, nu angajează pe cineva fără experiență”, a explicat ea.

Luby a găsit un mediu de lucru mai primitor decât se aștepta

Familia sa a avut inițial rețineri din cauza riscurilor asociate conducerii vehiculelor grele, dar în cele din urmă i-au susținut decizia.

Contrar așteptărilor, Luby a găsit un mediu de lucru mai primitor decât se aștepta. Colegii și șoferii mai experimentați i-au oferit sprijin, iar străinii i-au arătat aprecierea, făcându-i semne de încurajare în timp ce învăța să conducă.

„Condusul este pasiunea mea. Acum pot să-mi transform hobby-ul într-un loc de muncă. Nu mă voi plictisi și voi câștiga bani”, a spus ea.

Într-un alt caz, Lidia, o tânără de 32 de ani din Spania, a renunțat la munca de birou pentru a deveni șoferiță de camion.

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