Mașina nouă rămâne varianta mai sigură

Pentru o flotă, mașina nouă are un avantaj clar: predictibilitate. Vine cu garanție completă, istoric zero, tehnologii actuale, consum mai bun și risc mai mic de reparații neprevăzute.

Este soluția mai potrivită pentru firmele care au nevoie de imagine, disponibilitate maximă și costuri cât mai ușor de bugetat. De exemplu, pentru mașini de management, vânzări, servicii unde timpul pierdut în service costă mult sau flote electrificate, mașina nouă rămâne alegerea mai logică.

Problema este prețul. Mașinile noi sunt tot mai scumpe, iar deprecierea din primii ani apasă direct pe costul total de utilizare.

Mașina rulată câștigă la preț

O mașină rulată bună poate fi mult mai avantajoasă la achiziție. Pentru o companie care are nevoie rapid de vehicule, dar nu vrea să blocheze capital mare, rulatele pot fi o soluție eficientă.

Avantajul este că prima depreciere a fost deja plătită de altcineva. Dacă mașina are istoric clar, kilometri reali și a fost întreținută corect, poate oferi un cost bun pe kilometru.

Dar aici apare riscul: o mașină rulată proastă nu este economie, este o problemă amânată. Reparațiile, timpii morți și lipsa garanției pot mânca rapid diferența de preț.

Cel mai bun răspuns este un mix

Pentru multe firme, alegerea corectă nu este „doar noi” sau „doar rulate”. Este un mix.

Mașini noi pentru rolurile critice, unde fiabilitatea, imaginea și garanția contează cel mai mult. Mașini rulate pentru activități unde costul de achiziție este mai important și unde riscul poate fi controlat prin verificări, istoric și selecție atentă.

Asta înseamnă că o flotă modernă nu trebuie să fie construită după orgoliu, ci după utilizare. Ce mașini fac mulți kilometri? Care stau mult în oraș? Care pot fi electrice? Care pot fi rulate fără să crească riscul operațional?

Ce înseamnă pentru România

Pentru firmele din România, subiectul este foarte relevant. Mașinile noi s-au scumpit, finanțarea este mai atent calculată, iar multe companii caută soluții mai flexibile.

Mașina rulată poate fi o idee bună pentru flotă, dar doar dacă este cumpărată profesionist: istoric verificat, revizii clare, garanție unde se poate, costuri estimate realist și criterii tehnice, nu doar preț mic.

Răspunsul scurt este acesta: mașina nouă este mai bună când vrei predictibilitate, tehnologie și risc mic. Mașina rulată este mai bună când vrei cost inițial mai mic și ai capacitatea să verifici bine ce cumperi.

Pentru mai mult context despre cum vehiculele rulate pot remodela mobilitatea corporativă și de ce firmele încep să le privească altfel, puteți citi analiza publicată de Flote Auto.

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