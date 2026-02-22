După o perioadă dificilă, Elena Udrea profită din plin de libertate și se concentrează pe lucrurile care contează cel mai mult pentru ea: timpul petrecut alături de fiica sa, Eva. Fosta politiciană încearcă să recupereze fiecare clipă pierdută în anii în care a fost departe de copilul ei, iar gesturile recente arată cât de puternică este legătura dintre mamă și fiică.

Elena Udrea are o relație extrem de apropiată cu Eva, fetița căreia i-a dus dorul mai bine de trei ani. De la revenirea acasă, aceasta își dedică aproape tot timpul copilului, luând-o cu ea peste tot și transformând activitățile obișnuite în momente speciale petrecute împreună.

Recent, Elena Udrea a publicat pe rețelele de socializare o imagine emoționantă, surprinsă la sala de fitness, unde a mers alături de fiica ei. Cele două au făcut sport împreună, într-o atmosferă relaxată și plină de afecțiune, imaginea fiind o dovadă clară a relației apropiate dintre ele.

Ea a explicat că ideea ieșirii la sală a apărut dintr-o situație practică: viscolul și drumurile blocate din Corbeanca nu i-au permis să iasă din localitate. În loc să lase ziua să treacă fără activitate, a ales să transforme momentul într-o experiență frumoasă alături de Eva.

„Dacă viscolul și primăria mă țin blocată în Corbeanca, am găsit ceva frumos de făcut. Prima ieșire la sală împreună cu Eva. Poate așa mă țin și eu de sport…”, a scris Elena Udrea pe rețelele de socializare.

De când a ieșit din spatele gratiilor, Elena Udrea pare hotărâtă să se bucure de fiecare clipă alături de fiica sa, punând pe primul loc familia și micile bucurii ale vieții de zi cu zi, la care, până nu demult, doar visa.

Elena Udrea s-a fotografiat cu un șarpe în palme

Elena Udrea a stârnit un val de reacții în mediul online după ce a publicat un mesaj controversat pe rețelele de socializare. Fostul ministru s-a afișat alături de fiica ei, Eva, într-un loc special unde au putut admira mai multe specii exotice, inclusiv șerpi, iar una dintre imagini a atras imediat atenția internauților.

După eliberarea din închisoare, Elena Udrea își petrece aproape tot timpul alături de fiica ei, recuperând anii în care a fost departe de aceasta. Recent, cele două au mers într-un spațiu dedicat animalelor exotice, experiență care s-a transformat rapid într-un subiect intens dezbătut online.

Fostul ministru a publicat o fotografie în care apare ținând în palme un șarpe, imagine însoțită de un mesaj care a împărțit opinia publică în două tabere: „La câți șerpi am ținut la sân, cu acesta a fost o joacă”, a scris Elena Udrea pe Facebook.