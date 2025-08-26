Vedeta, care locuiește acum între Spania și Mexic, a apărut într-un costum de baie negru în Marbella, alături de fiul său Santiago, în vârstă de 7 ani.

În fotografii, Eva Longoria arată spectaculos în bikini, demonstrând că vârsta este doar un număr. Silueta sa tonifiată a atras atenția fanilor, actrița părând mult mai tânără decât cei 50 de ani ai săi. Eva Longoria își etalează abdomenul sculptat și picioarele puternice în costumul de baie minuscul.

Momente de relaxare în familie

Una dintre imaginile publicate o arată pe Eva udă leoarcă, pe o placă de paddle board roz și albastră, alături de fiul său. Aceste instantanee oferă o privire intimă asupra momentelor petrecute în familie de către celebra actriță.

Pe lângă activitățile de plajă, Eva a împărtășit și imagini care reflectă bucuria sa de a explora cultura spaniolă. Fotografiile includ pahare de vin roșu, struguri și mese delicioase, sugerând că actrița se adaptează cu plăcere la stilul de viață mediteranean.

Secretele succesului

Într-un interviu recent citat de Daily Mail, Eva a vorbit despre încrederea sa în propriul succes: „Când mă uit la longevitatea pe care am avut-o în această industrie, are sens pentru mine. Bineînțeles, voi munci cât de mult pot la orice fac, și se întâmplă să fie în această industrie. Știam că voi avea succes pentru că eram înconjurată de femei de succes”.

La 50 de ani, ea recunoaște că prioritățile sale s-au schimbat: „Acum că am 50 de ani, prioritizez diferit. Îmi organizez viața pentru a fi foarte specifică în ceea ce vreau să arate următorii 50 de ani. Petrec mai mult timp cu familia mea, lucrez mai puțin și fac mai mult din ceea ce îmi place”.

Secretele siluetei sale

Eva Longoria urmează un regim alimentar bazat pe trei principii principale: postul intermitent, alimentația curată și moderația. Ea practică un post de 16:8, mâncând între orele 11.00 și 19.00, și se concentrează pe proteine, legume cu frunze verzi, grăsimi sănătoase și carbohidrați complecși.

Actrița evită carbohidrații procesați, zahărul și alimentele prăjite, în special în perioada de după naștere. Ea prioritizează alimentele integrale, neprocesate, cum ar fi proteinele slabe (pui, pește, ouă), legumele cu frunze verzi, grăsimile sănătoase (avocado, ulei de măsline) și carbohidrații complecși (quinoa, orez brun).

Recent, Eva a lansat un nou serial documentar de călătorie, „Eva Longoria: Searching for Spain”, care a avut un succes considerabil pe CNN. După succesul seriei „Searching for Mexico”, ediția spaniolă a condus la o nouă instalare, de data aceasta ducând actrița în Franța. „Franța a fost de mult timp un pilon al bucătăriei globale, și sunt încântată să colaborez cu CNN pentru acest nou capitol al călătoriei noastre culinare și culturale”, a declarat Longoria.

