Cosmin Seleși a făcut bilanțul anului trecut

În dreptul mesajului, Cosmin a publicat imagini cu soția și cei doi copii ai lor. „2025 m-a învățat să privesc lucrurile altfel. Să nu mai alerg după validare, ci după echilibru. Să apreciez ce funcționează, nu doar ce lipsește.

2025 m-a adus mai aproape de familie. Nu prin momente mari, ci prin cele mărunte, zilnice.

Prin timp petrecut împreună, prin răbdare, prin prezență. 2025 a fost despre a înțelege mai bine ritmul potrivit. Despre a lăsa lucrurile să se așeze și a lua decizii mai clare, mai asumate. Un an care a pus bazele pentru ce urmează.

Dacă 2025 ne-a testat, 2026 vine să ne arate de ce a meritat. Cu mai multă claritate. Mai multă liniște. Mai multă forță.

Mergem mai departe. Mai asumați. Mai recunoscători. Pentru că uneori nu ai nevoie de un an perfect, ci de unul care te pregătește pentru ce urmează”, a scris Cosmin Seleși la început de an, pe Instagram.

Cu ce se ocupă soția lui Cosmin Seleși

Irina Seleși a lucrat o perioadă ca make-up artist, apoi a decis să se ocupe de creșterea copiilor, care aveau nevoie de mai multă atenție din partea părinților. Cosmin Seleși și soția sa aveau un program foarte încărcat, astfel că nu reușeau să își petreacă atât de mult timp cu cei doi copii.

„A fost, a făcut mai multe filme. Până la un moment dat, când am considerat amândoi că, eu fiind plecat mult, ea plecată foarte mult, copilul acasă, mai puțin cu noi, am considerat că e mai bine să ne oprim și să găsim altceva. Ca să îi acorde mai multă atenție lui Tudor și să rămân eu să trag mai mult. Dar între timp, Bunul Dumnezeu le-a așezat pe toate și suntem foarte bine.”

Cum și-a cunoscut Cosmin soția

Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Cosmin Seleși a vorbit despre căsnicia sa cu Irina. Prezentatorul TV a povestit că a cunoscut-o la un semafor, când ea era în mașină cu o prietenă de-ale ei. „Așa cum am povestit și cu alte ocazii, ne-am întâlnit la semafor, la Universitate. Ea era într-o mașină cu o amică de-ale ei, eu – în alta. Prietena ei din mașină m-a invitat la un ceai… și, de acolo, eu am plecat cu Irina! (zâmbește)”, a spus vedeta. Cosmin Seleși a povestit și ce l-a atras la Irina după prima întâlnire: „Puritatea, sinceritatea! (zâmbește) Se vedea că este un om bun”.