„Am crezut că anul ăsta o să fiu mai «antrenată». Până la urmă, nu mai suntem chiar începători. Victoria e deja în clasa a III-a, Iris începe clasa I… ce mare lucru, nu?



Ei bine, mare lucru. Azi-noapte, Iris, care de obicei e atât de independentă și sigură pe ea, n-a reușit să doarmă bine. S-a trezit de câteva ori, a avut nevoie de alint și, la un moment dat, a venit să doarmă cu noi. Nu mai face asta prea des și cred că atunci am înțeles cât de mari erau, de fapt, emoțiile ei. Iar dimineață am văzut-o puțin stângace, puțin nesigură, parcă mai mică decât o văd eu în fiecare zi. Și recunosc că m-a topit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Victoria a pășit ceva mai relaxată în clasa a III-a. Are deja gașca ei, prietenii bine legate, colegi de care i-a fost dor. Dar revederea lor a avut și ea emoția aceea frumoasă pe care o vezi imediat pe chipurile copiilor. Iar eu? Eu, care eram convinsă că „am mai trecut prin asta”, m-am surprins cu inima strânsă.

Tavi părea mai relaxat, dar cred ca doar părea



Se pare că prima zi de școală nu devine mai simplă pentru o mamă. Doar copiii cresc, uniformele se schimbă, ghiozdanele devin mai grele… iar noi continuăm să-i privim și să ne întrebăm: când au crescut atât?



Clasa I și clasa a III-a. Hai, fetelor! Să aveți un an frumos, cu prieteni buni, curiozitate, râsete și cât mai multe dimineți în care să nu negociem trezitul!”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE