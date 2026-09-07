Potrivit informațiilor apărute în presă, la petrecerea de majorat a lui Bebeto au fost prezenți peste 100 de oameni, iar evenimentul a avut loc în Snagov, atât la locuința Anamariei Prodan, cât și pe lac.

Printre cei prezenți la petrecere s-au aflat atât mama tânărului, Anamaria Prodan, cât și celelalte două fiice pe care le are impresara: Sarah și Rebecca. Mai mult decât atât, de la eveniment nu au lipsit nici Roland Gavril, iubitul Anamariei Prodan, și Nuți, celebra bonă a familiei.

Jurnaliștii de la SpyNews notează că petrecerea a fost una care a costat-o destul de mult pe Anamaria Prodan: impresara a scos din buzunar și a plătit aproximativ 100.000 de euro pentru party-ul în care fiul ei și-a sărbătorit în avans cu două zile majoratul.

Din câte s-a putut vedea deja în anumite imagini care au apărut pe internet, lui Laurențiu Reghecampf junior i-au cântat, printre alții, Tzancă Uraganul și Costel Biju!

„Este prințul meu”, a spus Anamaria Prodan despre Bebeto, tânăr care evoluează la Voința Crevedia și își dorește să ajungă fotbalist, respectând disciplina necesară unui sportiv profesionist.

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„Nu sărbătoresc doar ziua în care ai devenit major. Sărbătoresc începutul vieții tale de bărbat. Începutul unui drum pe care, de acum, îl vei construi singur, cu alegerile, ambiția, caracterul și puterea ta. Pleacă în viață cu aripile larg deschise și nu te uita înapoi. Țintește sus. Mai sus decât îndrăznești astăzi să visezi. Go, prințul meu! Cucerește viața! Cucerește lumea! Urcă pe cele mai înalte trepte și, când ajungi acolo, muncește să rămâi sus.

Arată lumii cine ești, cât poți și cât de puternic ai fost crescut să fii. Să nu uiți niciodată cine ești și de unde ai plecat. Să ai demnitate când câștigi, putere când pierzi și curajul de a o lua de la capăt ori de câte ori viața te va pune la încercare. Iar dacă vreodată vei obosi, întoarce doar puțin capul. Mama va fi acolo. Mereu! Nu ca să-ți trăiască viața, ci ca să-ți amintească faptul că poți cuceri orice.

Le mulțumesc din inimă tuturor celor care au fost alături de mine și au făcut posibilă această petrecere de neuitat. Ați fost parte dintr-un moment pe care îl voi păstra pentru totdeauna în suflet. 18 ani, iubirea mea. De aici înainte, lumea este a ta. Ia-o! Trăiește! Iubește! Luptă! Câștigă! Și lasă în urma ta un nume de care să fii mândru. La mulți ani, campionul meu! Mama este și va fi mereu lângă tine”, a scris Anamaria Prodan pe rețelele de socializare.

Din câte se pare, printre cadourile primite de Bebeto la petrecerea de majorat s-au regăsit un duplex în cartierul Pipera, un Audi SQ8 și un apartament în Dubai.

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