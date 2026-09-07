Prima ediție îi pune pe concurenți în fața unei provocări fără precedent. Într-un decor spectaculos, chiar în centrul Bucureștiului, în fața Casei Poporului, aceștia trebuie să demonstreze că au ceea ce le trebuie pentru a merge mai departe în cel mai iubit show de cooking din România.

Chefii au pregătit două probe speciale, iar fiecare farfurie poate face diferența între visul de a continua competiția și eliminarea din concurs. Miza este uriașă: din cei 120 de concurenți care intră în această primă etapă, doar 40 vor obține locul în etapa Duelurilor.

MasterChef Romania - sezonul 11 _ep.1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Chef Sorin Bontea vorbește despre nivelul concurenților din acest sezon și despre surprizele pe care le-au pregătit încă din primele ediții: „Este unul dintre cele mai bune sezoane MasterChef de până acum. În primul rând, avem concurenți care sunt senzațional de buni, gătesc foarte bine, i-am fi păstrat pe toți, dar din păcate unii trebuie să plece acasă pentru că unul singur câștigă. Am avut surprize foarte mari la gătit, au fost niște combinații de gust senzaționale, de la oameni despre care nu te gândeai că le pot face. Foarte mulți dintre ei gătesc cu gust, chiar dacă sunt oameni simpli, pasionați de bucătărie – avem în acest sezon un taximetrist, un preot, un manager de videochat, vânători, patroni etc.

Pe lângă asta, eu am început să mă cert cu Scărlătescu din primul episod exterior. Am avut o discuție înainte, am stabilit că gătim toți cu aceleași ingrediente și, bineînțeles, că el nu poate să facă ce face toată lumea. Tot timpul avea ceva în plus! Știi ce a făcut la mare? Și-a ascuns scoicile în frigider, să nu le vadă nimeni. Și el, și Dumitrescu s-au vorbit.”

Chef Florin Dumitrescu spune că noul sezon vine cu mai mult dinamism, dar și cu mulți concurenți care vor deveni rapid favoriții publicului: „MasterChef vine cu mai multă experiență, mai mult dinamism. Cu o relație, între noi trei, dezvoltată pe mai multe planuri, mult mai competitivi, mult mai amuzanți. Iar concurenții sunt la înălțime. Dacă aveați senzația că nu aveți cu cine să țineți, anul acesta o să aveți mulți favoriți.”

Iar Chef Cătălin Scărlătescu dezvăluie că, încă din primele momente ale competiției, concurenții au început să-și arate personalitatea și să-și dezvolte propriile strategii: „Ca de fiecare dată, concurenții noștri încep foarte speriați, dar după ce se obișnuiesc cu platoul, încep să ne arate latura lor sentimental-gastronomică. Anul acesta, de ce este mai special? Au început războaiele între ei mai devreme decât niciodată, asta înseamnă că avem un grup foarte, foarte determinat și un grup care gătește foarte bine. Sunt foarte puțini cei care nu se pricep la gătit și sunt foarte mulți «profesori» printre ei. Avem oameni care dau sfaturi, printre ei, am primit chiar eu câteva sfaturi, vă dați seama? Cu drag, eu abia le aștept. Îmi place foarte mult că sunt creativi, sezonul acesta a venit cu multă creativitate.”

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