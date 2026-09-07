Agresorul a fost ulterior reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trei fapte de ultraj. Incidentul a avut loc în jurul orei 00.15, pe o stradă din sectorul 4.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, bărbatul s-a opus reținerii și l-a atacat pe unul dintre polițiști, mușcându-l de mâna dreaptă.

„În esență, în sarcina inculpatului U.R.G. s-a reținut că la data de 03.09.2026, în jurul orei 00.15, în timp ce se afla pe o stradă din sectorul 4, în stare de ebrietate, după ce s-a opus încătușării de către organele de poliție, a mușcat-o de mâna dreaptă pe persoana vătămată D.P.I., agent de poliție în cadrul Secției 15 Poliție”, se arată în comunicatul procurorilor.

La scurt timp, în jurul orei 00.30, agresorul a fost transportat la Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, unde a continuat să manifeste un comportament violent.

Într-un nou episod de agresivitate, acesta l-a lovit din nou pe polițistul mușcat anterior și a atacat și un alt coleg al acestuia, lovindu-l cu picioarele la nivelul membrelor inferioare, potrivit aceleiași surse citate.

După o reținere inițială de 24 de ore, procurorii au dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile. În funcție de decizia instanței, acesta riscă o pedeapsă majorată cu jumătate din limita legală, dat fiind că victimele sunt funcționari publici aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, conform art. 257 din Codul Penal. Polițiștii agresați au avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale după incident.

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