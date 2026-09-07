Conform sursei citate, terenul dispune de electricitate, iar alimentarea cu apă se face printr-un sistem de cădere liberă din izvor. În plus, localitatea de puțin peste 300 de locuitori este asfaltată și beneficiază de facilități precum magazine și o școală primară. Alte servicii sunt disponibile într-un sat vecin, iar Svilajnac, centrul municipal, se află la doar 10 minute de mers cu mașina.

„Proprietatea este înscrisă în acte cu numărul parcelei 1961, iar titlul de proprietate este 1/1”, se arată în anunț.

Prețul cerut pentru întregul teren, inclusiv pentru cele două case, este de 15.800 de euro, sumă considerată fixă, conform proprietarului, citat de Blic.rs.

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