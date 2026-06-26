Imagini cu fiica cea mare a Anamariei Prodan în costum de baie, pe un iaht. Rebecca se află în vacanță cu iubitul ei

Rebecca Dumitrescu arată impecabil în costum de baie, aceasta având o siluetă de admirat. În copilărie, fiica impresarei a visat să devină model, însă a renunțat și s-a orientat către pictură.

Fiica cea mare a Anamariei Prodan și iubitul american se află în vacanță. Rebecca Dumitrescu a făcut publice mai multe imagini din escapada de vis și a apărut în costum de baie.

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Tânăra s-a fotografiat pe un iaht, pe Marea Mediteraneană. Chiar dacă a renunțat la visul de a deveni model, fiica Anamariei Prodan s-a orientat către pictură și fashion. Tânăra este pictor și a avut deja primul ei vernisaj, în urmă cu un an, de la care nu au lipsit Anamaria Prodan și iubitul Rebeccăi Dumitrescu.

Iubitul Rebeccăi este din California și lucrează în industria modei. Cei doi formează de mai mult timp un cuplu și sunt foarte fericiți.

„Sunt Shane Sears, din California, Laguna Beach, USA. Jobul meu e foarte asemănător. Sunt în industria modei”, a declarat Shane, iubitul Rebeccăi Dumitrescu, la Xtra Night Show.

Anul acesta, Anamaria Prodan a petrecut minivacanța de Rusalii în Italia, alături de fiicele sale, Rebecca și Sarah Dumitrescu, dar și de partenerii acestora. Familia a ales două dintre cele mai cunoscute destinații romantice din Europa, Verona și Veneția, unde s-a bucurat de câteva zile de relaxare și momente petrecute împreună.







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