Imagini cu Gabriela Cristea după ce a slăbit colosal. A revenit la silueta de la 20 de ani

Gabriela Cristea a reușit din nou să își surprindă fanii cu aparițiile sale recente din mediul online. Vedeta pare mai hotărâtă ca niciodată să își mențină stilul de viață, iar schimbările fizice sunt vizibile cu ochiul liber. Urmăritorii ei au observat că a slăbit considerabil, iar transformarea continuă să atragă numeroase reacții.

În urmă cu câteva săptămâni, Gabriela Cristea apărea deja vizibil mai suplă, însă cele mai recente imagini postate pe Instagram arată că procesul nu s-a oprit. Vedeta afișează acum o talie mult mai subțire și picioare evident tonifiate, semn că a mai pierdut câteva kilograme față de aparițiile anterioare.

Fotografiile publicate în mediul online au stârnit rapid valuri de comentarii. Fanii au felicitat-o pentru ambiție și pentru rezultatele obținute, mulți dintre ei remarcând cât de bine îi stă și cât de încrezătoare pare. Complimentele nu au întârziat să apară, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje de apreciere.

Recent, Gabriela Cristea s-a afișat purtând o fustă scurtă, iar silueta ei a atras din nou atenția. Deși numeroși urmăritori au întrebat-o cum a reușit să slăbească și ce metodă a ales, vedeta nu a oferit, până în acest moment, detalii despre procesul prin care a trecut.

