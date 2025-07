Într-una dintre fotografii, care a atras imediat atenția fanilor, Gabriela Cristea apare alături de Tavi Clonda, amândoi zâmbind larg sub umbreluțele de stuf de pe o plajă amenajată cochet, cu șezlonguri din lemn și fundal urban modern.

Gabriela Cristea, în costum de baie la plajă

Vedeta poartă un costum de baie într-o nuanță intensă de roz, accesorizat cu o pereche de ochelari de soare supradimensionați și un colier delicat. Tavi Clonda, la rândul lui, poartă o șapcă cu un imprimeu Pikachu și ochelari de soare, arătând la fel de relaxat și fericit.

Mesajul care însoțește postarea Gabrielei este unul simplu, dar plin de emoție: „Ce dor îmi era de Marea Neagră!!!”. Acest gând a rezonat cu mulți dintre urmăritorii săi, care i-au lăsat comentarii apreciative, felicitând-o pentru naturalețea și energia pozitivă pe care o transmite.

„Avem o țară minunată, dar din păcate nu se investește în turism. Vacanță frumoasă!”, i-a scris cineva. „La mulți ne este dor, dar posibilități nu sunt, bucurați-vă și fiți fericiți dragilor, vacanță minunată să aveți.”, i-a comentat altcineva pe Facebook.

Prezentatoarea TV a demonstrat, încă o dată, că știe cum să se bucure de timpul petrecut în familie și că nu ezită să împărtășească aceste momente cu cei care o urmăresc.

Gabriela Cristea s-a retras din televiziune

Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a surprins pe toată lumea atunci când a anunțat că se retrage din televiziune pentru a petrece mai mult timp cu fetele sale. După un an în care s-a gândit ce decizie să ia, vedeta a renunțat în cele din urmă la camerele de filmat și nu regretă pasul făcut.

După anunțul retragerii, mulți s-au întrebat din ce face bani acum Gabriela Cristea și au presupus că vedeta își rotunjește veniturile cu cofetăria. În realitate, lucrurile stau altfel. Drept urmare, principala sursă de venit sunt acum contractele de imagine pe care Gabriela Cristea le are.

„Nu muncesc mai puțin de când m-am lăsat de televiziune. Stau acasă foarte puțin, stau tot timpul când sunt fetele acasă, a devenit regulă. Nu știu dacă o să-mi fie dor de televiziune, sunt cinstită. Poate o să îmi fie, poate nu. Nu o să îmi fie niciodată dor de ceva care m-ar putea ține departe de fetele mele.

M-am amuzat când am anunțat că mă retrag, că ăsta este motivul. Toată lumea m-a sunat să îmi spună că sigur s-a întâmplat ceva. Părea așa incredibil că renunț. Eu mă gândeam deja de un an de zile la ruptura asta. Am pus în balanță foarte multe, și financiarul, și cariera mea, ce pot să fac.

Eu sunt o persoană activă, nu pot să stau și atunci trebuia să îmi umplu timpul cu ceva. Dacă cineva își închipuie că eu fac bani din cofetărie acum se înșală, pentru că deocamdată încă investim, suntem la început de drum”, a declarat Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii „Online story”.