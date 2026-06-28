Imagini cu soția lui Dani Oțil în costum de baie. Gabriela Prisăcariu și-a păstrat silueta de fotomodel

Gabriela Prisăcariu profită de zilele însorite petrecute pe litoral alături de fiul ei, Tiago. Soția lui Dani Oțil a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini din vacanță, în care apare într-un costum de baie ce îi evidențiază silueta.

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Gabriela Prisăcariu se relaxează pe litoral alături de fiul ei

Gabriela Prisăcariu și fiul ei, Tiago, se bucură de câteva zile de vacanță pe litoral. Cei doi profită de vremea frumoasă, iar blondina le-a arătat urmăritorilor din mediul online câteva momente din escapada lor.

În fotografiile publicate, Tiago apare jucându-se în nisip, în timp ce mama lui se relaxează pe plajă. Imaginile au fost apreciate rapid de fanii vedetei, care urmăresc constant activitatea acesteia din mediul online.

Soția lui Dani Oțil a ales un costum de baie care îi pune în valoare silueta

Gabriela Prisăcariu a ales pentru ziua petrecută la mare un costum de baie care îi evidențiază silueta. Abdomenul tonifiat și forma fizică foarte bună au fost remarcate de urmăritorii săi, fotografiile strângând numeroase aprecieri și comentarii.

Vedeta și-a completat ținuta de plajă cu o pălărie bej și o geantă care pare să fie confecționată din rafie, accesorii potrivite pentru o zi petrecută la malul mării.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt împreună de mai mulți ani și au construit o familie alături de fiul lor, Tiago. Cei doi apar frecvent împreună în mediul online și împărtășesc cu urmăritorii momente din viața de familie.

În această perioadă, Gabriela Prisăcariu profită de timpul petrecut alături de fiul ei pe litoral, în timp ce prezentatorul TV își continuă proiectele profesionale. Imaginile din vacanță surprind atmosfera relaxată de care se bucură cei doi și au fost apreciate de comunitatea sa din mediul online.

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