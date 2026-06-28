Județul Alba este undeva la mijlocul clasamentului la nivel național în ceea ce privește numărul de turiști. În Regiunea Centru, Brașovul este liderul detașat, cu cel mai mare număr de sosiri și cel mai mare indice de utilizare a capacității de cazare. Alba se află pe locul cinci din șase județe, depășind doar Covasna la numărul de sosiri, dar cu cel mai scăzut indice de utilizare netă a locurilor de cazare din întreaga regiune (10,7% în ianuarie 2026). Potrivit unui clasament al capitalelor de județ, realizat de Institutul Național de Statistică, Alba Iulia a înregistrat în 2024 (ultimul an cu statistica publicată de INS) aproximativ 85.180 de turiști, situându-se pe locul 16 la nivel național.

În ultimii ani, în oraș au fost deschise o serie de hoteluri de trei sau patru stele, dar reprezentanții acestora se plâng de numărul scăzut de turiști care se cazează. În acest context, antreprenorul din Alba Iulia a creat un joc de strategie, care se bazează pe regulile din celebrul Age of Empire, prin intermediul căruia jucătorii pot construi cetatea bastionară din Alba Iulia, ridicată în perioada 1713-1738, la ordinul împăratului Carol al VI-lea. Fortificația de tip Vauban – cu șapte bastioane, șase porți, ravelinuri și șanțuri – avea să devină una dintre cel mai bine conservate și cele mai mari cetăți de acest tip din Europa Centrală și de Est. Cetatea a fost construită după planurile arhitectului italian Giovanni Morandi Visconti, aprobate și revizuite de strategul militar Eugeniu de Savoia.

Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia

Inginerul militar de la 1715

„Steaua Imperiului” pune jucătorul în ipostaza unui inginer militar din 1715, căruia împăratul Carol al VI-lea îi ordonă să ridice o fortăreață în stil Vauban la Alba Iulia. Misiunea e gratuită, funcționează în browser, fără instalare, și se încheie cu o șansă la premiul reprezentat de un weekend la singurul hotel de 5 stele din interiorul cetății. Lucian Cramba susține că acesta este primul joc de strategie construit pe istoria reală a unui oraș românesc, legat direct de turismul acelui oraș. Conturul cetății din joc este trasat după imagini din satelit, cele șapte bastioane fiind poziționate exact acolo unde sunt în realitate. Personajele din joc sunt reale – Carol al VI-lea, Eugeniu de Savoia, inginerul Visconti.

„Principiul pedagogic pe care l-am urmat este simplu: jucătorul nu citește istoria – o execută. Jocul e construit cu inteligență artificială, de la cap la coadă. Vocea și narațiunea cinematicelor sunt generate cu AI. Replicile istorice sunt scrise cu ajutorul AI. Scenele și portretele în stil de pictură de epocă sunt generate cu AI. Practic, nu există linie de cod scrisă «de mână» în mod clasic. Rezultatul este un produs care, în condiții normale de piață, ar fi cerut o echipă și aproximativ trei luni de muncă. Cu ajutorul inteligenței artificiale a fost finalizat de o singură persoană în aproximativ două săptămâni și jumătate”, afirmă Lucian Cramba.

Lucian Cramba. Foto: Arhivă personală

Peste 8.000 de jucători în 30 de zile

În 30 de zile, jocul a acumulat 10.204 sesiuni și 8.118 jucători unici. Durata medie a unei sesiuni este de 3 minute și 39 de secunde, iar 22% dintre jucători revin a doua zi. Distribuția geografică confirmă profilul unui proiect cu miză locală și răspândire națională. Pe eșantionul total, Alba Iulia generează 21% din trafic – cel mai mare procent dintre toate orașele, cu 2.106 sesiuni estimate, urmat de București (28,14% / 2.872 de sesiuni) și Cluj-Napoca (12,20% / 1.244 de sesiuni). Timișoara, Iașiul și Sibiul completează primele șase orașe. Din afara țării, au fost contabilizate cele mai multe sesiuni din Germania (4,26%) și Elveția (0,62%). Din cei 8.118 jucători care au deschis aplicația, 93,6% au pornit Misiunea 1. Două treimi (67,7%) au reușit să ridice primul bastion, un sfert (24,8%) au finalizat toate cele șapte bastioane, 7,4% au rezistat asaltului final, iar misiunea completă a fost dusă până la capăt de 244 de persoane, adică 3% din total.

„Misiunea e gândită să nu poată fi terminată «din prima» – de-asta doar 244 din peste 8.000 au dus-o până la capăt”, explică Cramba. Trucul pentru a termina jocul este tehnic, dar intuitiv odată descoperit. La a doua sau a treia partidă, structura raidurilor devine previzibilă și jucătorul înțelege unde să construiască mai întâi. Cei 244 de jucători care au terminat misiunea au ajuns pe ecranul de „victorie”, de unde pot împărtăși imaginea cetății pe WhatsApp și Facebook și de unde se pot înscrie la tombola pentru marele premiu. Cine finalizează construcția cetății se înscrie automat pentru un weekend la un hotel de 5 stele amplasat în interiorul cetății. Până la 24 iunie, 200 de persoane s-au înscris. Ai ridicat cetatea în joc – vino să dormi în ea în realitate, este mesajul cu care se închide misiunea. Antreprenorul afirmă că acest model este replicabil. „Ce funcționează la Alba Iulia poate funcționa la Sighișoara, la Sibiu, la Brașov sau la orice alt oraș cu patrimoniu istoric și cu problema endemică a turismului slab. Jocul poate deveni un instrument de «achiziție» de turiști cu costuri marginale”, mai apune IT-istul din Alba Iulia.

Șapte misiuni și un secol de istorie

„Steaua Imperiului” are un total de șapte misiuni, fiecare acoperind un moment din istoria Transilvaniei secolului al XVIII-lea. Câteva titluri din campanie: Nașterea Cetății, Ultimul Principe al Transilvaniei (Rákóczi), Execuția lui Horea, Drumul Aurului, Marea Adunare care nu a fost încă (ecou al Marii Uniri de la 1 decembrie 1918). Jocul rulează în browser, pe mobil (64% din sesiuni), desktop (31%) și tabletă (5%). Este disponibil în română (78% din utilizatori) și engleză (22%). Ținta pe termen scurt a creatorului este atingerea numărului de 10.000 de jucători.

Lucian Cramba susține că vrea să convingă autoritățile locale să promoveze modelul. „Turismul în Alba Iulia, despre care toată lumea se plânge că lipsește, poate primi un motor de achiziție de turiști la cost minim. Iar AI-ul, despre care se vorbește abstract, capătă un exemplu concret, făcut în România, de un om din Alba”, mai afirmă antreprenorul. „Steaua Imperiului” poate fi jucat gratuit la adresa cetate.cramba.ro.

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