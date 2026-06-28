Caisele și cireșele, printre cele mai căutate fructe ale verii

Caisele se vând în această perioadă cu 8–9 lei/kg, fiind printre fructele de bază ale verii, căutate de cumpărători pentru consum rapid sau dulcețuri.

La cireșe, prețurile sunt ușor diferite în funcție de sortiment: cireșele obișnuite se vând cu 7 lei/kg, în timp ce cireșele pietroase ajung la 7,90 lei/kg.

Vișinele rămân printre cele mai scumpe fructe de sezon, cu prețuri de 14–14,90 lei/kg, în funcție de aspect și mărime. Căpșunile românești se mențin în jurul valorii de 10 lei/kg, fiind încă prezente pe tarabe în această perioadă.

Pepenii, vedetele verii în Obor

În ceea ce privește pepenii, aceștia continuă să fie printre cele mai cumpărate produse ale verii, mai ales în zilele caniculare.

Pepenele verde se vinde la prețuri cuprinse între 5 și 6 lei/kg, iar variantele considerate „foarte dulci” ajung în jur de 5 lei/kg, în funcție de producător și tarabă.

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Pepenele galben are un preț mai ridicat, fiind vândut între 8 și 10 lei/kg, în funcție de soi și gradul de coacere.

Piața Obor, ofertă variată în plin sezon

În ansamblu, Piața Obor rămâne unul dintre punctele principale de aprovizionare pentru bucureșteni în sezonul cald, cu o ofertă variată de fructe și prețuri care oscilează în funcție de marfă și momentul zilei. Pepenii și fructele de livadă continuă să fie printre cele mai căutate produse în această perioadă de vară.

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