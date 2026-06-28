Locuința sa din regiunea Voronej a fost percheziționată în noaptea de 26 iunie, conform soției sale, Tatiana Lunina.

Polițiștii au confiscat mai multe obiecte din locuință, inclusiv dispozitive de stocare USB, computere, laptopuri, un hard-disk și nunceakuri. „Aleksandr nu era acasă în momentul perchezițiilor. Plecase cu o zi înainte la Moscova”, a declarat Tatiana Lunina într-un videoclip postat pe TikTok, care ulterior a fost șters. Ea a adăugat că inițial nu a reușit să-l contacteze pe soțul ei, dar ulterior a confirmat pe rețeaua VKontakte că acesta „este în viață, este sănătos” și i-a cerut să nu mai facă declarații publice.

Lunin, care a luptat în conflictul din Ucraina, a provocat o undă de șoc în Rusia după ce a cerut, într-o înregistrare video virală, să fie primit de președintele Vladimir Putin pentru a-i dezvălui „întregul adevăr” despre starea armatei ruse și despre situația din țară. „Dacă refuzați să mă primiți, armata își va întoarce armele împotriva Kremlinului”, a avertizat el în mesajul său, îmbrăcat în uniformă militară și purtând medalii pe piept.

În video-ul său, vizionat de milioane de oameni în mai puțin de 24 de ore, el a afirmat că militarii ruși sunt supuși unor abuzuri grave, fiind deținuți, torturați sau chiar uciși pentru refuzul de a executa ordine periculoase sau de a plăti comandanților lor. Totuși, Lunin nu a prezentat dovezi în sprijinul acestor acuzații, iar ulterior a afirmat că nu intenționa să amenințe cu o insurecție militară, ci doar să atragă atenția asupra situației din armată.

În aceeași înregistrare, Lunin a susținut că vorbește nu doar în numele său, ci și în cel al unor oficiali anonimi din Ministerul Apărării și din serviciile de securitate FSB, fără a oferi însă detalii concrete. După valul de atenție generat de mesajul său, Lunin a revenit cu declarații în care părea să-și retragă amenințările, dar și-a menținut acuzațiile privind neregulile din rândul armatei ruse.

Reacția Kremlinului a fost una rezervată. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a confirmat că autoritățile au luat cunoștință de mesajul lui Lunin, dar s-a limitat să spună că acesta conține „formulări destul de ciudate” și că va fi analizat înainte de a se face alte comentarii.

Acest incident are loc la aproape trei ani de la rebeliunea eșuată a grupării paramilitare Wagner, condusă de Evgheni Prigojin, care a trimis trupe spre Moscova în 2023. De atunci, autoritățile ruse sunt extrem de vigilente la orice semn de disidență în rândurile armatei implicate în războiul din Ucraina.

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