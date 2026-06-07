Ioana Ginghină se ocupă, alături de soțul ei, de gospodărie și o face chiar foarte bine. Vedeta trăiește la curte, iar acest lucru o face foarte fericită, pentru că poate face plajă oricând dorește și are acces la propria recoltă de fructe și legume.

Recent, a publicat un clip video în care și-a prezentat grădina, în care se găsesc roșii, castraveți, căpșuni, vinete și, desigur, multe alte legume.

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„Mă pregătesc de plajă, însă s-au cules primii castraveți. Hai să vedem ce mai face grădina! Am zis să vă arăt și vouă. Deja începe să dea roade. Soțul meu a făcut un gard viu de lavandă, pentru că mi-a zis că toată această lavandă ajută să nu mai vină atât de mulți dăunători la plante. Aici sunt roșiile, castraveții, vinetele, dovleceii, acolo avem mure, afine, căpșuni”, a spus Ioana Ginghină, pe TikTok.

Ioana Ginghină a recunoscut că nu se ocupă ea de ceea ce înseamnă legume sau fructe, ci partenerul ei de viață, Cristi Pitulice.

„Să nu mai ziceți că nu fac nimic în curte! Să știți că tot ce înseamnă flori sunt ale mele, ca să zic așa. Am și în față o grădină cu flori. Da, eu sunt cu florile, el e cu legumele”, a adăugat actrița în mediul virtual.

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