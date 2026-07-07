„Până la urmă, nici hârtia nu mai poate suporta chiar orice minciună. Sorin Grindeanu a descoperit faptul ca Ilie Bolojan a rămas premier interimar. Și pentru ca se află în faza de negare a realității, a inventat și un motiv și anume că «voturile AUR» îl țin acolo. Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns, dar Sorin Grindeanu este cel care a condus chiar ședința de învestire a guvernului Bolojan, ocazie cu care i-a oferit acestuia 40% din voturile necesare”, a scris Peiu pe Facebook.

Și a continuat: „Același Sorin Grindeanu este cel care i-a fost alături lui Ilie Bolojan și atunci când a crescut TVA-ul. Dar și atunci când a crescut impozitul pe dividende. Și tot Sorin Grindeanu este cel care a votat, cu două mâini, legea prin care mamele plătesc CASS pentru concediul de îngrijire a copilului, la fel și veteranii de război sau foștii deținuți politici”.

Peiu susține că Grindeanu este aliatul lui Bolojan și pentru că a votat înghețarea pensiilor și creșterea normelor didactice. „Dacă Sorin Grindeanu ar fi avut orice urmă de principii și dacă chiar era deranjat de Ilie Bolojan ar fi trebuit să se alăture voturilor AUR la oricare din cele cinci moțiuni de cenzură (la care voturile lui Grindeanu l-au menținut ca premier pe Bolojan) sau la votul pentru legea bugetului pe 2026, unde tot voturile lui Grindeanu au ținut în viață guvernul Bolojan! Dar, în loc să își aducă aminte de toate aceste momente, Sorin Grindeanu preferă să mintă. Cu tupeul hoțului care strigă «hoții!»”, a conchis Peiu.

La rândul său, prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a transmis: „Premierul Ilie Bolojan trebuia să plece de mult de la Palatul Victoria, dacă ar fi avut demnitatea unui om de stat, și să contribuie la resetarea unei Românii care, oricum, nu mai funcționează”, dar nu a făcut acest lucru.

„Președintele PSD, Sorin Grindeanu, care iese astăzi la luptă precum un Don Quijote caraghios, luptându-se cu morile de vânt, ar fi trebuit de mult să își asume ceva, dacă era cu adevărat omul politic care pretinde că este. Să își asume mandatul, să meargă în Parlament, să convingă parlamentarii, să arate românilor că are, cel puțin, curaj”, a adăugat el.

„N-a făcut-o și nu o face. Pentru că știe că, la capătul aventurii în care a împins Partidul Social Democrat, s-ar putea să găsească doar capul domniei sale pe tavă. Președintele Nicușor Dan s-a speriat și a fugit. S-a îngrozit de ceea ce a pus la cale și nu i-a ieșit. S-a ascuns sub pat, precum purcelușul din povestea cu lupul, căruia i se mai vede doar coada tremurând de frică, într-o atmosferă în care România nu mai are nicio direcție. Iar pentru asta, președintele de la Cotroceni este principalul vinovat”, a conchis Dungaciu.

Reamintim că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 6 iulie, că premierul demis Ilie Bolojan „se ține de scaun” și că este ținut în funcție de partidul lui George Simion.

„Avem o țară în care de 60 de zile Ilie Bolojan este demis cu un număr record de voturi. Și Ilie Bolojan se ține de acel scaun, făcând înțelegere sau fiind ținut, că nu știu dacă au făcut înțelegere, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR. Avem un partid, AUR, care îi ține în funcție și l-a ținut în funcție pe Ilie Bolojan. Ce dovadă mai bună este decât faptul că, atunci când a fost votul pentru guvernul Veștea, ei au ieșit din sală? Acea acțiune, indirect, a dus la rămânerea în funcție a lui Ilie Bolojan”, a afirmat Grindeanu.



Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE