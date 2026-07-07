În timp ce interpreta o piesă celebră, cineva din echipa de organizare a scenei i-a făcut semn, în repetate rânduri, să oprească show-ul.

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Fiind greu de ignorat, la un moment dat, rapperul s-a oprit din cântat. Bărbatul i-a spus că cineva din public este urcat pe un stâlp și dorea să îi transmită să coboare de acolo.

„- Oprește! Ce vrei de la mine?

– Să se dea jos de pe stâlp!

– Ești de la poliție? De la scenă? Păi și îmi oprești mie concertul ca să îi spun ăluia să se dea jos de pe stâlp? Ferească Dumnezeu! Băi, fraților, hai ca să înțelegeți: aici, când se suie lumea pe scenă, face un spectacol. Mă oprești din spectacol… este treaba lui dacă vrea să stea acolo”, este o parte a dialogului dintre Puya și bărbatul care a solicitat întreruperea show-ului.

În luna iunie, Alina Eremia a lansat „Genul ăla”, o colaborare cu Puya ce o aduce pe artistă într-o zonă diferită față de lansările sale recente. Noua lansare marchează o schimbare de ritm pentru Alina Eremia, care vine după o serie de piese cu o încărcătură emoțională puternică. De această dată, artista propune o melodie energică, dansantă și plină de personalitate, construită pentru a transmite bună dispoziție și pentru a aduce o doză de atitudine în playlisturile ascultătorilor.

Energia piesei este completată și de un videoclip în care Alina Eremia poate fi văzută într-o ipostază dinamică, cu mult dans și o imagine care evidențiază latura sa încrezătoare. „Genul ăla” este compusă de Alina Eremia, Emanuel Masson, George Hora și Puya, în timp ce versurile sunt semnate de Alina Eremia, Puya și George Hora. Producția este realizată de Emanuel Masson și George Hora, care construiesc un sound modern, cu influențe Pop R&B și o energie care susține perfect mesajul piesei.

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