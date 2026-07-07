Atunci când vine vorba despre un credit nou, o refinanțare sau despre decizia de a cumpăra o locuință, cea mai mare barieră este, de multe ori, incertitudinea. Tocmai de aceea, proiectul răspunde la întrebări reale primite de la persoane care caută soluții pentru achiziția casei pe care și-o doresc, vor să refinanțeze sau vor să înțeleagă cum se pot pregăti mai bine pentru accesarea unei finanțări.

În prima ediție, Tatiana și Bogdan, brokeri de credite Imobiliare.ro Finance, discută despre decizia de a lua un credit ipotecar, dar și despre situațiile în care poate fi mai potrivit să rămâi în chirie.

Printre subiectele abordate se numără opțiunile pe care le ai atunci când apar schimbări importante în viață, cum ar fi plecarea în străinătate sau pierderea temporară a veniturilor, rolul asigurării creditului, refinanțarea, rambursarea anticipată, gradul de îndatorare și importanța unui fond de urgență.

Emisiunea își propune să explice, pe înțelesul tuturor, cum poți lua o decizie financiară mai bine fundamentată și cum te poți pregăti înainte de a accesa un credit.

Urmărește Credit Talks – Brokerul explică pentru a transforma presupunerile în decizii mai clare, cu răspunsurile potrivite și un aliat de încredere de partea ta.

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