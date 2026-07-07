Pe ce mizează PSD pentru a putea avea un guvern

Conform calculelor social-democraților, actuala coaliție formată din PNL, USR și UDMR se mai bazează pe doar 150-160 de voturi. În contrast, PSD a atras alături de el grupul minorităților și chiar parlamentari liberali nemulțumiți de conducerea lui Ilie Bolojan.

Pentru a obține însă cele 233 de voturi necesare învestirii unui guvern cu puteri depline sau a unui cabinet minoritar, PSD mizează strategic pe atragerea UDMR, cu care afirmă că împarte viziuni comune importante.

Excluderea USR de la guvernare și condițiile clare pentru PNL: fără Ilie Bolojan

În eforturile de formare a unei potențiale majorități, conducerea PSD a trasat direcții clare cu privire la partenerii pe care îi acceptă.

Claudiu Manda a subliniat că o „majoritate covârșitoare” a social-democraților respinge categoric orice formă de guvernare alături de USR. Anunțul privind întreruperea definitivă a dialogului cu USR a fost primit cu aplauze entuziaste în ședințele interne ale PSD, reacția parlamentarilor fiind comparată cu bucuria marcării unui gol la campionatul mondial.

Pe de altă parte, prima opțiune a PSD este o structură de guvernare alături de PNL și UDMR, însă există o condiție nenegociabilă pentru colaborarea cu liberalii: o astfel de coaliție este acceptată doar dacă Ilie Bolojan este exclus din formulă.

PSD susține că are peste 200 de voturi în Parlament și că poate forma un guvern, dacă este îndeplinită o condiție esențială
Sorin Grindeanu, Foto: Alexandru Nechez / Mediafax

Sorin Grindeanu le-a cerut liberalilor să renunțe la cele patru hotărâri interne de necolaborare cu social-democrații înainte de a propune noi scenarii guvernamentale.

„Cei care au pus garduri, trebuie să le ridice… Ar trebui totuşi să dea o hotărâre, înainte de a ne aşeza la masă, fiindcă altfel nu-i cred, având în vedere ultimele săptămâni. De la guvern tehnocrat, la guvern minoritar PSD, la rotative, la reciprocităţi, toate lucrurile pe care le-au inventat în această perioadă, tocmai ca să nu voteze un guvern”, a declarat Grindeanu la Digi 24 evitând un răspuns direct la întrebarea dacă PSD ar fi dispus să cedeze inițiativa PNL în cazul unei rotative guvernamentale.

Respingerea alegerilor anticipate și poziția comună cu UDMR pentru stabilitate

În privința soluționării crizei actuale, PSD se opune ferm organizării de alegeri anticipate, considerând că un nou scrutin nu ar rezolva situația de fond a țării. Conducerea partidului a transmis că nu se teme de un test electoral, scorul PSD rămânând neschimbat față de alegerile din 2024, dar nu înțelege logica USR de a forța anticipate, susținând că acest partid figurează cu un scor de doar 7% în cele mai recente sondaje.

Manda a declarat pentru Cotidianul că este convins că formațiunea maghiară nu va susține demersurile inițiate de PNL și USR pentru organizarea alegerilor anticipate și nici pentru o eventuală procedură de suspendare a președintelui.

PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure

PSD susține că are peste 200 de voturi în Parlament și că poate forma un guvern, dacă este îndeplinită o condiție esențială

Vicepreședintele Partidului Național Liberal (PNL), Siegfried Mureșan, explică la Interviurile Libertatea care sunt condițiile liberalilor pentru ca parlamentarii lor să voteze un guvern minoritar condus de președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Sigfried Mureșan, care este eurodeputat și vicepreședinte al celui mai mare partid din Legislativul Uniunii Europene, Partidul Popular European, spune că votul liberalilor depinde în primul rând de angajamentul clar și ferm, în scris, al PSD, de a face toate reformele care mai trebuie votate de Parlament pentru finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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