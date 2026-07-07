„Am câștigat peste 200.000 de dolari anul trecut. De ce aș fura?”

Kurt Kromm are 60 de ani și lucrase 11 ani la uzina Ford Kentucky Truck Plant din Louisville, unde sunt produse modele precum Ford Super Duty, Ford Expedition și Lincoln Navigator. Potrivit Shifting Gears, bărbatul era electrician, lucra multe ore suplimentare și spune că anul trecut a câștigat peste 200.000 de dolari.

Totul a început pe 9 mai, în jurul orei 3.30 dimineața, în timpul unei ture de 12 ore. Kromm, care este diabetic, spune că i-a scăzut glicemia și a mers să cumpere un fursec Grandmas Chocolate Chip Cookie din zona de pauză. A încercat să plătească la un kiosk operat de Aramark, dar aparatul ar fi dat eroare. Bărbatul susține că a mers apoi la un alt aparat, a plătit cu cardul și a mâncat fursecul. O săptămână mai târziu, pe 16 mai, a fost chemat în birou.

„Superiorul meu direct a venit să mă ia și mi-a spus: «Trebuie să mergem la birou». Am întrebat: «Ce se întâmplă?». Mi-a spus: «Nu știu». Și am stat în biroul de muncă vreo jumătate de oră, așteptând”, a povestit Kromm, potrivit Shifting Gears.

Apoi a intrat un reprezentant sindical.

„A spus: «E rău». Iar eu am zis: «Rău? Nu am făcut nimic». Reprezentantul sindical a spus: «Te vor concedia. Te-au filmat furând un fursec»”, a relatat bărbatul.

Kromm a spus că nu avea niciun motiv să fure.

„Am câștigat peste 200.000 de dolari anul trecut. De ce aș fura? Am cheltuit 1.200 de dolari anul trecut în cantină, mai ales pe Diet Coke”, a spus el.

A fost escortat afară din fabrică

Potrivit bărbatului, Ford i-a arătat o înregistrare video în care ecranul kioskului apărea roșu, semn că plata nu fusese finalizată. Kromm a insistat că folosise și un al doilea aparat și că tranzacția fusese procesată acolo. Explicațiile nu au fost suficiente. Bărbatul a fost concediat și escortat afară din fabrică de agenții de securitate.

El spune că nu a fost lăsat să își ia nici măcar uneltele personale, în valoare de mii de dolari, și că a trebuit să se întoarcă ulterior la Louisville pentru a le recupera. Pentru Kromm, acuzația a fost cu atât mai dureroasă cu cât spune că era mândru de munca lui și de anii petrecuți la Ford.

Extrasul de cont a arătat plata de 1,95 de dolari

După concediere, Kromm și-a verificat contul bancar. Acolo apărea tranzacția de 1,95 de dolari, făcută la ora 3.38 dimineața, în ziua incidentului. Pe 20 mai, bărbatul a trimis Ford și sindicatului capturi de ecran cu dovada plății. Ulterior, spune el, i s-a cerut să trimită extrase bancare notarizate.

Pe 12 iunie, compania care operează kiosk-urile, Aramark, a confirmat plata, potrivit Shifting Gears. La câteva zile după aceea, Ford i-a transmis că poate reveni la muncă. Pentru Kromm, era însă prea târziu. Între timp, își găsise un alt loc de muncă, mai aproape de casa sa din Kenosha, Wisconsin.

„Kurt era foarte mândru că lucra la Ford”

Soția lui, Karen Kromm, a spus că episodul l-a afectat puternic pe bărbat și familia lor. După concediere, Kromm a golit locuința pe care o închiriase în Louisville și s-a întors în Kenosha.

„Kurt era foarte mândru că lucra la Ford”, a spus Karen Kromm, potrivit Shifting Gears.

Femeia a criticat și faptul că soțul ei nu s-ar fi simțit susținut de sindicat.

„Este trist că nu a fost susținut de sindicatul lui. A oferit o captură de ecran cu plata și nu l-au crezut. Și-a primit locul de muncă înapoi pentru că a luptat și a adus documente. Dar să pleci din Louisville așa? Aveam relații acolo. A fost foarte greu”, a spus ea.

Alți angajați spun că aparatele se blocau des

Cazul a scos la suprafață și nemulțumiri mai vechi ale unor angajați din fabrică. Mai mulți lucrători au declarat pentru Shifting Gears că aparatele Aramark folosite pentru gustări și băuturi aveau probleme frecvente. Victoria Thomas, electriciană la Ford de 34 de ani, a spus că sistemul putea refuza plata sau putea procesa tranzacția fără să ofere o chitanță clară.

„Te întorci și vrei chitanța, dar nu o poți obține”, a spus ea.

Femeia spune că evită acea zonă ca să nu ajungă într-o situație similară.

„Nu vreau probleme, așa că evit camera aceea. Am prieteni care au fost concediați pentru că au cumpărat o băutură de 2 dolari. Kurt a fost singurul care avea documente și s-a luptat”, a mai spus angajata.

Ford a vrut să îl reangajeze, dar bărbatul a refuzat: a primit 28.000 de dolari

Ford nu a comentat direct cazul individual al lui Kurt Kromm. Jessica Enoch, purtătoare de cuvânt a companiei, a transmis însă pentru Shifting Gears că există situații în care, după verificări, compania constată că lucrurile puteau fi gestionate altfel.

„Sunt momente în care analizăm lucrurile și ne dăm seama că ar fi putut fi gestionate diferit. Ne prețuim angajații și vrem să fim cât mai corecți posibil”, a spus reprezentanta Ford.

Potrivit Shifting Gears, Kromm a fost informat că Ford ar urma să își schimbe politica internă pentru astfel de situații. Angajații suspectați în cazuri legate de kiosk-uri ar urma să fie suspendați, nu concediați imediat.

Ford i-a oferit lui Kurt Kromm posibilitatea să se întoarcă la muncă, iar sindicatul i-a transmis că va primi bani pentru cele cinci săptămâni pierdute. Bărbatul spune că a primit două cecuri în valoare totală de 28.000 de dolari, mai puțin decât suma de 33.000 de dolari despre care i se vorbise inițial. Kromm a ales să nu revină la Ford.

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