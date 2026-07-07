„Maldivele Italiei”, apă turcoaz, nisip fin și plaje desprinse din cărțile poștale. Asta promite Instagramul despre Puglia. Realitatea?

Sincer?

Iubesc Italia indiferent cum este. Cu bune, cu mai puțin bune, în orice colț al ei. Dar, din ce în ce mai mult, sunt convinsă că îmi place cel mai mult… în extrasezon.

Așa cum povesteam și după experiența din Sardinia, dacă vreți o vacanță la mare aici, recomandarea mea: veniți oricând, dar evitați iulie și august.

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Puglia are aproape 900 km de coastă, scăldați de două mări – Ionică și Adriatică. Ai zeci de plaje superbe din care să alegi. Dar, în plin sezon, tabloul este puțin diferit de cel din fotografii.

Eu am găsit un fel de bâlci care acoperă multe dintre acele plaje paradisiace: prețuri greu de justificat, foarte multă aglomerație, gunoaie și o căldură aproape sufocantă. Pentru două șezlonguri și o umbrelă am plătit 70 €, nici măcar în primul rând și nici pentru o zi întreagă. Existau și variante care ajungeau la 250 €, iar la polul opus găseai și opțiuni de aproximativ 30 €, în funcție de confort și poziționare.

Indiferent de buget, un lucru este clar: trebuie să rezervi din timp. Altfel, riști să rămâi, la propriu și la figurat, cu ochii în soare. Sau pe prosop… dacă ajungi foarte devreme și accepți să stai lipit de ceilalți.

Fie că alegi plaje amenajate sau sălbatice, parcările sunt adesea improvizate pe câmp și aproape întotdeauna cu plată. Dacă ai noroc, găsești și dușuri sau toalete – tot contra cost și nu mereu în cele mai bune condiții.

Iar unele dintre cele mai spectaculoase plaje se câștigă. Ajungi la ele după drumuri prin boscheți, ciulini, poteci abrupte și câteva minute bune de mers în soare. Odată ajuns, aproape oriunde îți întinzi prosopul, cineva va încerca să îți vândă ceva.

Și totuși… Italia rămâne Italia. Are un farmec pe care îl găsești greu în altă parte și, chiar și după toate cele de mai sus, abia aștept să mă întorc.

Dar în extrasezon. Și nu știu cum sunteți voi, dar eu încă sunt convinsă că Italia și Grecia au cele mai frumoase plaje din Europa”, a scris Corina Caragea pe contul de socializare.

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