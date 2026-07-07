Invitată marţi seara la jurnalul de ştiri al postului TF1, șefa grupului parlamentar al partidului de extremă-dreapta Rassemblement National a anunţat că va candida la alegerile prezidențiale prevăzute să aibă loc pe 18 aprilie și 2 mai 2027. „În această seară sunt candidată la alegerile prezidențiale”, a declarat ea.

Marine Le Pen (57 de ani) a anunțat că va face recurs la Curtea de Casație pentru a face campanie electorală „fără brățară electronică”.

„Am spus că nu voi face campanie electorală purtând brăţara electronică. Dar, întrucât am posibilitatea de a introduce un recurs la Curtea de Casaţie (…) şi întrucât recursul suspendă efectele hotărârii (de la Curtea de Apel – n.r.), voi face campanie electorală fără brăţară electronică”, a precizat ea.

Lidera de facto a Rassemblement National a subliniat că „nu se va răzgândi” asupra candidaturii sale, chiar și în cazul în care Curtea de Casație va confirma, în câteva luni, sentința pronunțată la Curtea de Apel. „Vreau să epuizez toate căile de atac pentru a-mi putea apăra nevinovăţia în acest dosar”, a spus ea.

Marine Le Pen a fost găsită vinovată de deturnări de fonduri europene, în perioada 2014-2016, pe vremea când era europarlamentară, și de complicitate la deturnări de fonduri publice, în calitate de președintă a Rassemblement National.

Prin urmare, lidera Rassemblement National a fost condamnată marţi, în apel, la trei ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare şi unul cu supraveghere electronică, la 45 de luni de ineligibilitate, dintre care 30 cu suspendare, și la plata unei amenzi de 100.000 de euro.

Sentința pronunțată în apel îi permite lui Marine Le Pen să se prezinte la alegeri. Or, instanța a considerat că lidera extremei drepte franceze a executat deja 15 luni de pedeapsă de ineligibilitate începând cu 31 martie 2025.

După două înfrângeri în turul al doilea, în 2017 și 2022, în fața lui Emmanuel Macron, sondajele îi conferă lui Marine Le Pen statutul de favorită la alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor, ea fiind bine plasată pentru a culege roadele strategiei sale de „spălare” a extremei drepte pe care a inițiat-o din momentul în care a preluat conducerea partidului, acum 15 ani.

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