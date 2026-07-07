Suspendarea a fost ridicată după o analiză juridică amplă

Această decizie deschide calea pentru revenirea sportivilor ruși sub propriul steag la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028. Totuși, participarea va depinde de hotărârile fiecărei federații internaționale.

Suspendarea a fost ridicată după o analiză juridică amplă, conform comunicatului oficial.

„Decizia a fost luată în urma unei analize amănunțite realizate de Comisia pentru Afaceri Juridice a CIO, luând în considerare faptul că CNO rus nu mai include printre membrii săi nicio organizație sportivă regională din teritoriile aflate sub jurisdicția Comitetului Național Olimpic (CNO) al Ucrainei. Comitetul Olimpic Rus a confirmat că nu desfășoară și nu va desfășura activități în aceste teritorii. Comitetul Executiv al CIO va continua să monitorizeze îndeaproape situația privind orice activitate a CNO rus în aceste teritorii și își rezervă dreptul de a lua orice alte măsuri, dacă va considera necesar”, a scris CIO.

Ridicarea suspendării nu garantează automat prezența sportivilor ruși la Jocurile Olimpice

CIO recomandă ca fiecare federație internațională să decidă în mod independent asupra participării acestora, impunând criterii stricte, inclusiv în ceea ce privește controalele antidoping.

Sportul rus traversează o perioadă dificilă. Începând cu 2016, ca urmare a scandalului de dopaj instituționalizat, Rusia a fost exclusă de la competițiile olimpice sub propriul drapel.

La Jocurile Olimpice din 2018, aceștia au concurat sub drapel olimpic, iar la edițiile din 2021 și 2022 sub denumirea de Comitetul Olimpic Rus (ROC).

Reacția ministrului rus al sportului

„Mai sunt multe de făcut pentru ca deciziile CIO să fie implementate în cadrul federațiilor internaționale, dar CIO transmite un mesaj clar: mișcarea olimpică trebuie să rămână în afara politicii”, a declarat ministrul rus al sportului, Mihail Degtiarev.

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