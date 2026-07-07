Pentru că semnele travaliului erau clare, femeia s-a prezentat la Maternitatea SANADOR la scurt timp după miezul nopții. Aici, a beneficiat imediat de consult și de investigații și a fost internată în rezervă, pentru monitorizare.

Câteva ore mai târziu, Gabriela a născut prin cezariană cu Dr. Emel Nuraltay, iar fetița a venit pe lume fără probleme, cu un scor APGAR 9. Indicația de operație fusese stabilită din timp, în contextul istoricului de cezariană anterioară, cu uter cicatriceal, și al particularităților acestei sarcini: ecografia arăta poziționarea cordonului ombilical în jurul gâtului fătului. Astfel, medicul a considerat că este mai sigur ca micuța să vină pe lume prin intervenție chirurgicală.

După naștere, Gabriela a beneficiat de toate îngrijirile necesare pentru o recuperare cât mai ușoară, inclusiv de consiliere pentru alăptare. Femeia a optat pentru Maternitatea SANADOR pentru că aici născuse și primul copil, în urmă cu patru ani, tot cu Dr. Emel Nuraltay și tot prin cezariană. Și atunci, experiența a fost una plăcută, după cum declară femeia, pentru că medicul i-a fost mereu alături și i-a inspirat încrederea de care avea nevoie.

După prima naștere la Maternitatea SANADOR, Gabriela n-a avut nicio ezitare atunci când și-a dorit al doilea copil. A revenit la Dr. Emel Nuraltay pentru consultația și analizele preconcepționale, apoi a decis ca sarcina să-i fie monitorizată de același medic, care i-a inspirat din prima clipă căldură, încredere și profesionalism. Pentru naștere, a optat din nou pentru Maternitatea SANADOR, pentru că aici s-a simțit în siguranță și a fost foarte mulțumită de toate serviciile medicale de care a beneficiat.

La SANADOR, pacientele au acces la servicii medicale integrate, de la consultații de obstetrică-ginecologie și analize recomandate în preconcepție, până la confirmarea și monitorizarea atentă a sarcinii, prin ecografii, analize și teste suplimentare avansate, atunci când există indicație.

Pentru o naștere în condiții de siguranță și confort, la Maternitatea SANADOR, care funcționează în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, cel mai mare spital privat multidisciplinar din România, pacientele beneficiază de pachete de naștere cu servicii incluse, de cazare în rezerve single sau duble, inclusiv în sistem rooming-in pentru bebeluș, de consiliere în alăptare și pentru somnul bebelușului.

Nașterea prin cezariană, atunci când există indicație, are loc la Spitalul Clinic SANADOR în unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, cu sprijinul Secției ATI de categoria I. Atunci când este necesar, micuții născuți prematur sau cu probleme de sănătate primesc îngrijiri avansate pe Secția de Terapie Intensivă Neonatală.

Foto: SANADOR

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