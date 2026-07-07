Ce primești pentru 593 de lei pe an

Menționat pentru prima oară în acest articol, tariful anual de 593 de lei se aplică pentru parcările publice stradale din zona verde din sectorul 4. Practic, dacă plătești această sumă, poți parca pe locurile publice din zona verde, acolo unde există regim de tarifare și unde accesul nu este restricționat.

Calculat lunar, abonamentul înseamnă aproximativ 49 de lei. Calculat pe zi, ajunge la aproximativ 1,6 lei. Din punctul acesta de vedere, pare ieftin pentru un șofer care folosește des mașina și parchează frecvent în sectorul 4.

Dar partea esențială este alta: nu cumperi un loc de parcare. Cumperi dreptul de a folosi locurile publice disponibile din zona verde. Dacă toate sunt ocupate, abonamentul nu îți garantează că găsești unul liber.

Zona verde, zona roșie și câte locuri sunt de fapt

În sectorul 4, parcările publice sunt împărțite pe zone, iar cea mai importantă pentru acest abonament este zona verde. Acolo intră majoritatea locurilor publice stradale, adică locurile obișnuite pe care le folosești când parchezi la bordură sau în parcările amenajate fără acces controlat.

Zona roșie este categoria mai restrictivă. A fost gândită pentru zonele cu cerere mare, unde mașinile ar trebui să se rotească mai des, nu să rămână parcate zile întregi pe același loc. Aici intră 570 de locuri care au fost reclasificate din zona galbenă în zona roșie.

În total, sectorul 4 are aproximativ 9.500 de locuri publice de parcare. Dintre acestea, 570 sunt în zona roșie, iar 130 au rămas în zona galbenă, în special în apropierea spitalelor.

Ce nu include abonamentul

Tariful anual nu include parcările cu bariere sau alte sisteme de restricționare a accesului. Asta este probabil cea mai importantă limitare pentru șoferi, pentru că multe parcări amenajate mai clar, cu acces controlat, nu intră în acest abonament.

De asemenea, abonamentul nu transformă locurile publice în locuri de reședință. Dacă vrei un loc nominal, alocat unei anumite mașini sau unei anumite adrese, discuția este diferită. Tariful de 593 de lei este pentru parcarea publică stradală, nu pentru un loc rezervat.

În zona roșie, regula este mai restrictivă. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, parcările din zona roșie pot fi folosite cu acest tarif doar în intervalul 20.00 – 8.00.

Pentru cine merită

Abonamentul poate merita pentru cine merge des în sectorul 4 și parchează în zona verde. Dacă ai treabă zilnic în sector, lucrezi acolo, stai mult în zonă sau ai nevoie de flexibilitate, 593 de lei pe an poate fi o sumă rezonabilă.

Merită mai puțin pentru cine caută siguranța unui loc fix. Dacă problema ta este că nu găsești loc seara lângă bloc, acest abonament nu rezolvă complet situația. Te ajută să parchezi legal pe locurile publice disponibile, dar nu elimină competiția pentru locuri.

Aici este diferența pe care șoferii trebuie să o înțeleagă: abonamentul reduce stresul plății repetate, dar nu creează locuri noi și nu îți rezervă spațiu.

Cum se plătește

Plata nu se face direct la parcometru, prin SMS sau prin aplicațiile obișnuite de plată pe oră, ci prin platforma Direcției Mobilitate Urbană Sector 4. Procesul începe online, pe site-ul mobilitateurbana4.ro, unde trebuie aleasă secțiunea „Solicitare – Tarif anual parcare publică stradală”, apoi categoria potrivită: persoană fizică sau persoană juridică.

După completarea datelor cerute, solicitarea trebuie confirmată, iar abia apoi se face plata efectivă, tot online, din secțiunea „Plată online – Tarif anual parcare publică stradală”. Autoritățile nu au prezentat acest proces ca pe unul care se face fizic, la ghișeu, cu numerar.

Important este că tariful poate fi achitat de orice persoană, nu doar de cei care au domiciliul în Sectorul 4. De asemenea, poate fi plătit și de cine are deja loc de parcare de reședință, pentru că acest abonament se referă la parcarea publică stradală, nu la locul nominal de lângă bloc.

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