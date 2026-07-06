Programul va fi lansat în condiţii similare cu cele din 2025

Decizia Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor (MMAP) permite lansarea programului fără întârzieri suplimentare pentru beneficiarii care așteaptă să achiziționeze un autovehicul nou, mai puțin poluant.

„Unul dintre obiectivele Ministerului Mediului este ca Programului Rabla să fie lansat anul acesta într-un termen rezonabil. Am propus un nou ordin, aflat în transparență chiar zilele acestea. Răspurile primite de la unele autorități publice a fost că ar fi avut nevoie de încă câteva luni de zile pentru a analiza noul ordin propus de Ministerul Mediului. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto. De aceea, am decis să lansăm programul în forma deja cunoscută și aplicată în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice din anul 2025. În același timp, nu renunțăm la obiectivul de a introduce criterii mai clare privind originea vehiculelor eligibile, urmând să purtăm discuțiile tehnice, inclusiv cu reprezentanții Comisiei Europene, în perioada imediat următoare pentru a susține aceste criterii pentru anul viitor”, a declarat Diana Buzoianu, într-un comunicat emis luni, 6 iulie.

Criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile nu vor fi introduse în 2026

MMAP menționează că „noile criterii propuse privind originea geografică a autovehiculelor eligibile nu vor fi introduse în sesiunea din acest an”.

„Clarificările primite de la reprezentanții Comisiei Europene au indicat necesitatea parcurgerii unor proceduri suplimentare la nivel european, care ar întârzia lansarea programului cu cel puțin 3 luni”, se mai arată în comunicatul ministerului.

Se va continua demersurile și discuțiile tehnice necesare, inclusiv la nivel european, pentru susținerea introducerii acestor criterii în Programul Rabla din 2027.

Valoarea ecotichetelor

Bugetul Programului Rabla Auto 2026 pentru persoane fizice este de 300 de milioane de lei. Valoarea ecotichetelor rămâne aceeași cu cea aplicată în ultima sesiune din 2025:

– 18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

– 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

– 12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

– 10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

„Condițiile de eligibilitate vor rămâne cele aplicate în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice, respectiv sesiunea reluată în baza noului ghid aprobat în anul 2025”, potrivit sursei citate.

MMAP susține că va publica în curând calendarul lansării sesiunii și toate informațiile necesare înscrierii în program.

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