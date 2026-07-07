11 persoane nu au CNP

Autoritățile au întreprins demersuri pentru a stabili identitatea şi vârsta tuturor persoanelor care se aflau în azile, dar pentru 19 persoane nu există date privind vârsta, iar alte 11 nu au CNP.

„Am solicitat colaborarea cu Inspectoratul General al Poliției Române pentru datele de identificare a celor 11 persoane care nu dețin CNP (documente de identitate)”, a spus ministrul, pe Facebook.

Dragoş Pîslaru a transmis noi date despre persoanele relocate din azilele neautorizate din Bihor, administrate de Viorel Pașca. Datele au fost centralizate de către direcţiile generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în urma verificărilor realizate în teren de Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

„171 persoane deţin act de identitate (în unele cazuri expirate); pentru 159 de persoane au fost întreprinse demersuri pentru emiterea actelor de identitate / stabilirea identităţii, după caz; 125 de persoane deţin certificate de încadrare în grad de handicap; 121 de persoane figurează cu venituri / au declarat venituri; 18 persoane au declarat că deţin o locuinţă; 165 de persoane au declarat că au rude”, se arată în datele centralizate.

Cele mai multe persoane au fost relocate în Alba și Satu Mare

Autoritățile au relocat în centre rezidenţiale şi servicii sociale 393 de persoane. Dintre acestea, 125 sunt femei şi 268 bărbaţi. De asemenea, dintre cei internaţi în spitale: 6 au între 40 şi 65 de ani, 7 au între 65 şi 80 de ani şi 2 au peste 80 de ani; 3 sunt femei şi 12 bărbaţi.

Situația relocărilor în centre sociale din 20 de județe:

  • Alba: 60 de persoane
  • Satu Mare: 56 de persoane
  • Sibiu: 42 de persoane
  • Arad: 38 de persoane
  • Cluj: 36 de persoane
  • Botoşani: 31 de persoane
  • Vâlcea: 29 de persoane
  • Mehedinţi: 17 persoane
  • Bistriţa-Năsăud: 15 persoane
  • Mureş: 14 persoane
  • Bihor: 10 persoane
  • Neamţ: 10 persoane
  • Hunedoara: 9 persoane
  • Vrancea: 7 persoane
  • Giurgiu: 5 persoane
  • Olt: 5 persoane
  • Timiş: 4 persoane:
  • Braşov: 3 persoane
  • Gorj: două persoane
  • Caraş-Severin: o persoană

Situaţia relocărilor în unităţi medicale (15 persoane):

  • Spitalul de Neurologie şi Psihiatrie Oradea: 6
  • Unităţi medicale Bihor: 9

Guvernul României va adopta o hotărâre prin care vor fi alocate resurse financiare din Fondul de rezervă bugetară, astfel încât standardul de cost pentru toate persoanele preluate să fie acoperit până la sfârșitul anului.

„Măsura va permite furnizorilor de servicii sociale asigurarea îngrijirii și sprijinul necesare tuturor beneficiarilor, fără întreruperi și fără presiuni suplimentare asupra bugetelor locale”, a spus Pîslaru.

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