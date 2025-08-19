Imagini cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum a apărut soția lui Ștefan Bănică Jr. în Turcia, alături de băiețelul ei

În ultima perioară, artista a slăbit vizibil, după ce s-a apucat de sport și a apelat la o dietă echilibrată. Într-un costum de baie din două piese, lavinia și-a etalat mândră silueta impecabilă.

„Superbă”, „Foarte frumoasă”, „Ai slăbit mult, se vede”, „Vacanță plăcută”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani în dreptul imaginilor.

VEZI GALERIA FOTO

În urmă cu șase ani, Lavinia Pîrva a devenit mamă pentru prima dată. De atunci, silueta vedetei a trecut printr-o transformare majoră. Dacă pe perioada sarcinii a avut retenție de apă, după ce a adus pe lume băiețelul, silueta ei s-a schimbat, mai ales că a făcut pilates.

„Încerc să mă mențin în formă, însă recunosc că nu îmi este ușor. Am mereu în minte că sănătatea ține de cum o întrețin prin alimentație, sport și energie pozitivă.

Iar atunci când scap controlul, nu accept ideea «grasă și frumoasă», accept doar perioada care poate este mai nefastă, iar aici mă refer la oboseală, stres etc. (…) Astăzi nu țin o dietă, încerc doar să păstrez un echilibru culinar”, a explicat ea anul trecut, într-un interviu pentru viva.ro.

În privința tratamentelor estetice, ea a recunoscut că a apelat la procedurile noninvazive. „Eu nu mă dau peste cap cu ritualuri de frumusețe, încerc să-mi mențin echilibrul în toate. Cum spuneam, încerc să mă hrănesc corespunzător, să fac sport, îmi îngrijesc tenul, mai ales că acum ne ajută și tehnologia în zona de beauty prin lucruri cu rezultate extraordinare noninvazive și, cel mai important lucru, investesc mult în evoluția mea personală”, a mai adăugat vedeta.

