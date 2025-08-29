Imagini cu localul în care Oana Radu face petrecerea de logodnă. Artista își dorește să fie mamă

Oana Radu și iubitul ei, Șerban Balaban, sunt împreună de mai bine de un an și jumătate și la finalul lui 2024 s-au logodit. Cei doi se pregătesc acum pentru o petrecere specială, care va avea loc în mai puțin de două săptămâni, la un restaurant de lux din Mamaia.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Artista a apelat la ajutorul unui wedding planner pentru a organiza evenimentul, iar zilele trecute a vizitat locația împreună cu echipa sa pentru a stabili detaliile legate de scenă, invitați și atmosfera petrecerii.

Cei doi își doresc ca anul acesta să marcheze și cununia civilă, dar și pe cea religioasă, deși datele exacte nu au fost încă anunțate. Despre nunta lor se știe doar că va avea loc în apropiere de lacul Como.

Oana Radu și Șerban Balaban visează și la o familie, însă artista subliniază că nu se grăbesc: „Facem 100% anul acesta și cununia, și nunta, deja ne gândim și plănuim. Îmi doresc și copii probabil, dar nu chiar acum”, a declarat vedeta pentru Spynews TV.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Dieta cu care Oana Radu a slăbit 13 kilograme în 20 de zile

Oana Radu, în vârstă de 31 de ani, radiază de fericire după ce a reușit să slăbească nu mai puțin de 13 kilograme în doar 20 de zile. Cântăreața a decis să împărtășească metoda care a ajutat-o să ajungă la acest rezultat, lansând un program de slăbit numit „Slăbește cu Oana”, disponibil pe site-ul ei sub forma unui E-Book la prețul de 159,99 de lei.

„Îmi era dor de un before&after cu mine! Minus 13 kilograme slăbite în 20 de zile! Singură și fără niciun ajutor! Am făcut din visele mele iar un lucru măreț! «Dieta de urgență».

Știu cât este de greu și sunt alături de voi cu sufletul! Apropo, dieta vine la pachet cu workshop-ul despre cum am învins o relație toxică!”, a mărturisit Oana Radu care este acum într-o relație și a fost cerută în căsătorie de Șerban Balaban, actualul ei logodnic, de altfel și toboșarul din trupa sa, potrivit Click!.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE