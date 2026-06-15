Imagini cu Mirabela Grădinaru la Sala Dalles. Cum a apărut partenera lui Nicușor Dan la un eveniment din București

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 13 iunie 2026, la Sala Dalles din București, și a fost organizat de de Alianța Desprecopii 2000 și Centrul Metropolitan de Educație și Cultură Ioan I. Dalles.

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a vorbit în deschiderea Smart Parenting despre provocările părinților într-o perioadă în care tehnologia ocupă tot mai mult spațiu în viața de zi cu zi.

„Riscul este să fim disponibili pentru toată lumea, mai puțin pentru cei care au cea mai mare nevoie de noi: copiii noștri. Tehnologia nu este un inamic, dar nu trebuie să înlocuiască timpul petrecut împreună și conexiunile reale dintre oameni”, a spus Mirabela Grădinaru.

Prima-doamnă a vorbit și despre proiectul „România în lumină”, inclusiv despre evenimentul dedicat adicțiilor în rândul copiilor și tinerilor. Mesajul său a subliniat că prevenirea oricărei forme de dependență începe prin implicare, prezență, validare, ascultare și înțelegerea reală a copiilor.

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La dialog au mai participat, printre alții: Ani Crețu (director al Centrului Metropolitan de Educație și Cultură Ioan I. Dalles), Medeea Marinescu (actriță), Irina Enea (producător de film și proiecte pentru publicul tânăr, fondatoarea Asociației Culturale F Spot Society. Producător executiv „Anul Nou care n-a fost”) și Diana Bișinicu (antreprenor, muzician și inițiatoarea proiectului „Mami, crește-mă frumos!”).

Pornind de la realitatea unei generații care crește cu telefonul, tableta și calculatorul la îndemână, Smart Parenting a reunit părinți, copii și adolescenți, profesori, psihologi, specialiști și reprezentanți ai instituțiilor cu rol de decizie în domeniul educației.

Participanții au discutat despre relația părinte-copil, influența ecranelor și a algoritmilor, riscurile adicțiilor, școala în era inteligenței artificiale și alternativele pe care adulții le pot oferi copiilor prin sport, artă, film, voluntariat și implicare în viața comunității.

Mesajul central al întâlnirii a fost că tehnologia nu trebuie respinsă, ci înțeleasă și folosită cu discernământ. În centrul conversațiilor s-au aflat copiii, nevoile lor, conectarea emoțională, dialogul autentic, limitele sănătoase și nevoia lor de a fi ascultați înainte de a fi judecați sau controlați.

„Smart Parenting este un apel la responsabilitate, dar și la încredere: copiii pot crește echilibrați într-o lume digitală, dacă adulții din jurul lor știu să le ofere prezență, limite, modele și sens. De noi, adulții, depinde ce le oferim ca variante de pus în locul ecranelor: muzică, sport, actorie, implicare în «viața cetății…»”, a spus Florin Popescu, organizator și moderator al evenimentului, președinte Asociația Alianța Desprecopii.

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