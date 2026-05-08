Imagini cu Nadia Comăneci în costum de gimnastică, la 50 de ani de când a obținut „10 perfect”, la Montreal

Chiar dacă are 64 de ani, Nadia se menține într-o formă de invidiat. Alimentația sănătoasă și sportul au dat rezultate, iar fosta sportivă are o siluetă impecabilă.

Nadia Comăneci revine la Onești, orașul în care a copilărit, s-a antrenat și a învățat să transforme munca în perfecțiune. Se întoarce acasă la 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, momentul în care o gimnastă de 14 ani din România a schimbat pentru totdeauna istoria sportului. Atunci, Nadia a primit primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

A fost nota care a făcut înconjurul lumii și care a pus România pe harta marilor performanțe sportive. Acum, la jumătate de secol de la acel moment, Oneștiul pregătește o celebrare de amploare pentru sportiva care a devenit simbolul perfecțiunii.

La sfârșitul lunii mai, Oneștiul va deveni punctul de întâlnire al gimnasticii românești și internaționale. Sute de invitați sunt așteptați în oraș, de la personalități ale sportului și oficiali, până la foști campioni, antrenori, arbitri, reprezentanți ai presei și oameni care vor să o vadă pe Nadia Comăneci aplaudată acasă.

În Canada, Nadia Comăneci a avut o evoluție spectaculoasă: a cucerit trei medalii de aur, una de argint și una de bronz, dominând probele de gimnastică artistică.

Nadia Comăneci a povestit că a crezut că s-a stricat panoul când a văzut că a primit nota 10. „M-am întors să văd nota pentru că era prea mare gălăgie în sală! Nici nu m-am gândit la notă! Am zis că am făcut bine, iau 9,90! Am văzut 1.00 și am zis ce o fi, o fi, 1 n-are cum să fie. N-am știut de chestia asta cu 10 decât mult mai încolo, când am ajuns la una din colege și mi-a zis: Cred că e 10, dar e ceva în neregulă cu panoul”, a povestit Nadia Comăneci despre momentul care a intrat în istorie.

