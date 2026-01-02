Imagini cu nepoții lui Ion Țiriac. Cum arată băieții Ilenei Lazariuc și ai lui Alexandru Țiriac

În ultimii ani, Ileana Lazariuc a preferat să își păstreze viața privată cât mai discretă, evitând aparițiile publice și expunerea excesivă în media. În acest context, fanii au avut parte recent de o surpriză plăcută: artista a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii în care apare alături de cei doi băieți ai săi, Alexandru și Nicholas. Imaginile au fost realizate la un târg de Crăciun din București, iar vedeta a transmis un mesaj simplu, dar plin de afecțiune: „Întotdeauna ei”.

La cei 43 de ani ai săi, Ileana pare mai degrabă sora adolescenților săi. Alexandru, născut în 2008, este copia tatălui său, Ion Alexandru Țiriac, și a bunicului său celebru. Brunet, cu barbă și privire șarmantă, băiatul se conturează deja ca sprijinul de care mama lui are nevoie. Fratele său mai mic, Nicholas, a moștenit trăsături din partea mamei, inclusiv culoarea ochilor, iar ambii sunt extrem de atașați de Ileana.

Ileana Lazariuc a decis să se mute în Dubai, pentru a avea o viață liniștită și sigură alături de copii. Legătura puternică cu băieții săi este vizibilă și în imaginile rare pe care le dezvăluie pe rețelele sociale.

În imaginile recente, fanii au observat cât de mari și frumoși s-au făcut băieții, iar comentariile au fost pline de admirație și emoție: „Ce băieți superbi ai!”, „Doi băieți superbi, de mamă nu mai vorbesc. Parcă sunteți cu sora, nu cu mama”, „Ce băieți frumoși ai, mă uit la poză de 10 minute și nu-mi vine să cred ce mari s-au făcut băieții”, „Frumoase poze și emoționante chiar!”, „Ai doi copii minunați, Ileana!”, „Să-ți trăiască copiii, să fie sănătoși, să te bucuri de ei!”.

Alexandru Ion Țiriac și Ileana Lazariuc au fost împreună 17 ani

Alexandru Ion Țiriac și Ileana Lazariuc au format un cuplu timp de 17 ani și au împreună 2 copii. Au divorțat în mare secret, în 2017, iar acest lucru s-a aflat abia după doi ani. Chiar dacă nu mai sunt căsătoriți, aceștia au în continuare o relație foarte bună.

În luna octombrie a anului 2019 s-a aflat că Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac nu mai formează un cuplu, că au divorțat în 2017. De atunci, cei doi au fost foarte discreți cu aparițiile publice, nici declarații nu au făcut despre separare.

„Ileana şi Alexandru nu mai sunt împreună. Erau străini unul de celălalt. El avea altă viaţă, ea era mai mult cu copiii. S-a răcit relaţia şi au decis de comun acord să divorţeze. Nu au spus nimic, pentru că la mijloc sunt bani mulţi şi acesta a fost pactul: discreţie totală, dovadă că doar apropiaţii ştiau de aceste lucruri. Ea nu se poate plânge, are o viaţă de regină, copiii au de toate. Au locuit o vreme la Monte Carlo, Paris, după care s-au întors în România. De-atunci începuse să se strice treaba. Copiii lor au fost protejaţi, pentru că au decis să se comporte ok, au evitat discuţiile în contradictoriu. Nimeni nu a fost fericit cu decizia asta, dar aşa e viaţa”, dezvăluia pentru Click! o persoană din apropierea celebrului cuplu, la doi ani de la divorț.

Alexandru Țiriac, fiul cel mare al lui Țiriac jr și al Ilenei Lazariuc, s-a născut la Paris, la 7 martie 2008, iar mezinul este Nicholas Noah şi a venit pe lume pe 19 iunie 2009.