În vârstă de 45 de ani, Roxana Ciuhulescu era nemulțumită de bustul ei după ce a născut doi copii. Și-a făcut curaj și a mers la medicul estetician, care a sfătuit-o să facă o operație de implant si lifting mamar. La o lună de la intervenție, vedeta e mulțumită de cum arată acum, de bustul ei.

„A fost una din cele mai bune decizii din viața mea! De ani buni mă nemulțumea o problemă estetică la nivelul bustului, pe care abia acum am reușit să o rezolv… După două sarcini și perioade de alăptare, sânii mei s-au lăsat, și-au pierdut din fermitate, iar eu am început să pierd, la rândul meu, din încrederea în mine.

Roxana Ciuhulescu: „Nu îmi doream să devin o bombă sexy, doar să am un bust mai ferm”

Cred că multe femei se regăsesc în această situație, după o anumită vârstă… Nu îmi doream să devin o bombă sexy, doar să am un bust mai ferm și poziționat armonios”, a transmis pe Instagram Roxana Ciuhulescu, care și-a arătat și bustul. „Sânii s-au așezat frumos, sunt foarte mândră de rezultat”, a mai zis ea.

Ieri, vedeta a apărut și în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Îmbrăcată într-un corset foarte decoltat, Roxana Ciuhulescu a spus încă o dată că transformarea o face fericită. „Da, sunt feminină, da, așa este, într-adevăr, mă simt foarte bine în pielea mea. De trei ani mi-am dorit foarte mult. Sunt pacientă doctorului Morar pentru diverse tratamente faciale, acum un an mi-am luat inima în dinți.

Mi-am dorit foarte mult această schimbare, Primii trei ani am zis că Cezar e prea mititel și are nevoie de îmbrățișările mele, am fost la Survivor și apoi o operație, o terapie lungă, au fost alegerile pentru Federație, apoi terapia pentru Ana…Adevărul e că mi-am dorit să port și eu rochie fără sutien cu push-up!”, a zis ea la Pro TV.

Roxana Ciuhulescu a pozat în Playboy

Într-un interviu pentru Fanatik, Roxana Ciuhulescu a povestit despre ședința foto inedită pe care a avut-o acum ani de zile complet dezbrăcată. „Playboy a fost o experiență în viața mea, în anul 2001. La vremea respectivă a fost o mare tentație pentru mine. Nu aveam obligații, nu eram căsătorită, nu aveam copii, arătam bine. Arăt bine și acum, dar nu mi-aș mai dori să fac asta.

Am regretat puțin experiența, pentru că la vremea respectivă nu exista retuș, nici Photoshop. A fost o experiență care, recunosc, mi-a adus o sumă frumușică, mi-am cumpărat un apartament atunci”, a spus vedeta.

Și a continuat: „A fost un lung șir de experiențe. Am pozat, apoi au urmat diverse evenimente după lansarea coperții. Cine era pe copertă, era starul lunii. N-aș mai repeta experiența, totuși am 44 de ani. Acum sunt într-o altă etapă a vieții mele. Când vor crește copiii mei, vor vedea revista. Fata mea știe deja de Playboy. Dacă aș da timpul înapoi, nu știu dacă aș mai face treaba asta”, a încheiat ea.

