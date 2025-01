În vârstă de 49 de ani, Vica Blochina nu s-a ferit niciodată să recunoască că e adepta operațiilor estetice. Astfel, pentru a arăta cât mai bine, în primăvara anului trecut ea a suferit o operație complexă, care a durat aproximativ șase ore. Ea a ales să-și schimbe implantul mamar și să facă o ridicare a sânilor. De asemenea, ea a suferit și o abdominoplastie.

„Vica a avut parte de o intervenție complexă care a durat aproximativ 6 ore, în care am efectuat un lifting mamar (mastopexie) prin care sânii au fost repoziționați mai sus având un aspect mult mai estetic. De asemenenea, Vicăi i s-a făcut și o lipoaspirație prin care am scos toată grăsimea de pe abdomen conturând astfel o talie mult mai definită.

Operația a fost un succes, iar rezultatul – pe măsura așteptărilor. N-am întâmpinat nicio complicație, iar pacienta se simte foarte bine și e gata să plece acasă astăzi. Recuperarea va fi una ușoară, iar peste 14 zile vom scoate firele. Peste o lună, Vica își va putea relua activitatea fizică la sala de fitness. Ea va fi nevoită să poarte un corset timp de aproximativ 8 săptămâni”, a declarat pentru Libertatea Auday Al-Ahmad, doctorul estetician care a operat-o pe Vica Blochina.

Acum, la aproape un an de la operațiile estetice, Vica Blochina a apărut în costum de baie. Ea a început detoxul după sărbători și s-a pozat în costum de baie, făcând una dintre terapii, în apă rece. În imagini apare cu abdomentul plat, după ce i-a fost scoasă toată grăsimea în urma intervenției suferite.

Mulțumită de silueta ei, Vica Blochina a făcut chiar și o poză în oglindă, iar apoi și-a lăsat fanii să-i aprecieze apariția.

Vica Blochina și-a făcut operație de micșorare a stomacului în 2023

Pe când avea 48 de ani, Vica Blochina a suferit în anul 2023 o operație de micșorare a stomacului, după ce pierduse lupta cu kilogramele. Vedeta nu mai era mulțumită de felul în care arată și recunoștea că a traversat o perioadă foarte grea.

„Am fost foarte supărată pe mine, pe lumea din jurul meu, efectiv mi-a afectat modul de viață și comportamentul față de oameni și față de mine (n.r. – kilogramele în plus). Am fost foarte nemulțumită, nemulțumirea asta venea 100% din cauza faptului că aveam kilograme în plus. Dacă nu mă văd bine, eu nu mă simt bine. Eu sunt un om care cere foarte mult de la el, pot spune perfecționistă. Tot timpul vreau să arăt bine, să fiu frumoasă. Mă certam singură, mă uram, am ajuns să mă urăsc. Pur și simplu când treceam pe lângă oglindă în casă întorceam capul pentru că nu mai știam ce să fac.

Mă certam foarte mult, îmi ziceam: Băi, dar tu nu ești în stare să slăbești. Făceam eforturi supranaturale. Au fost 21 de zile în care am ținut post cu apă plată și 3 zile post negru fără apă și am slăbit 900 de grame, până la un 1 kg. E foarte tristă povestea asta. Mi-e foarte greu să povestesc prin ce am trecut, pentru că efectiv am vrut să mor. Erau momente în care mă trezeam și mă gândeam că viața nu are sens. Pur și simplu eram disperată că nu puteam să slăbesc.

Frustrarea asta m-a afectat, încât nici dacă mergeam la preot și vorbeam cu el nu știam încotro să o iau, dar a fost foarte grea perioada și eu știu că sunt foarte multe persoane care au această problemă, dar nu vor să arate sau să povestească, pentru că dacă ești plinuț, gras, ești asociat cu lipsa de bun-simț”, a povestit Vica Blochina pe canalul ei de YouTube.

