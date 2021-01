Imagini rare cu Roxana Ghiță de la „Survivor România 2021”. Războinica în vârstă de 22 de ani este extrem de sexy

Este extrem de sexy, iar dovada stă în cele mai recente apariții din mediul virtual. Mai mult, tatăl acesteia a dat recent detalii din viața Roxanei, lucruri mai puțin știute despre concurenta de la Kanal D.

„Roxana este o tânără sportivă altruistă, ambițioasă și de anduranță. De mică a avut această rezistență în sport.

Anul trecut am fost în Austria, la schi, și am reușit să facem 100 km de coborâre într-o zi. Are tot ce-i trebuie pentru a câștiga Survivor”, a declarat tatăl sportivei, potrivit playtech.

„Roxana e o fată puternică. Și-a descoperit singură această pasiune pentru sport. E determinată. Când își dorește cu adevărat ceva, se concentrează foarte mult pe acel lucru, își dozează efortul și energia pentru a-și atinge obiectivul.

A făcut doi ani Școala de Artă București, Decorațiuni Interioare. Profesoara din liceu mi-a spus că are talent. În clasa a XI-a s-a decis să dea la Arte”, a completat mama acesteia.

