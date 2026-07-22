Influencerița a făcut un tur al locuinței. Artista a fost atentă inclusiv la cele mai mici detalii și se declară mulțumită de rezultat. Mobilierul este din lemn și sticlă neagră.

Andreea Bostanica apartamentIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Pentru living, vedeta a ales accentele de portocaliu-muștar, nuanță care dă un stil și o eleganță aparte. Pentru dormitor, Andreea a ales nuanțele de maro și gri. Tânăra a ales un tapet modern pentru peretele pe care este pus patul și este mândră de decizia ei.

Bucătăria este open space, iar piesele de mobilier sunt așa cum a visat cântăreața. „Totul este exact cum mi-am imaginat. Singurul lucru pe care a rămas să îl amenajăm este balconul. Vreau să punem lemn jos, să punem multe plante, să fie frumos”, a declarat Andreea Bostănică, pe Instagram.

Câți bani câștigă Andreea Bostănică din TikTok

Andreea Bostănică a decis să răspundă criticilor primite în mediul online și să clarifice una dintre cele mai discutate întrebări legate de activitatea sa: sursa veniturilor pe care le afișează în spațiul public.

Influencerița a explicat că o parte importantă a câștigurilor sale provine din transmisiunile live realizate pe TikTok, platformă pe care activează constant încă din anul 2022. Potrivit declarațiilor sale, în anumite zile, încasările pot ajunge la sume considerabile.

„Atât încasez eu doar din live-uri. Nu punem aici colaborările de pe Instagram, nu punem YouTube-ul. Din 2022 eu fac live-uri pe TikTok. Uite, ca să înțelegi, fiindcă lumea nu mă crede. Doar într-o zi, 30.000 de dolari.

Și, dacă nu mă crezi, poți să dai în sus, pe toți anii. De ce crezi că mă supăram când zicea Beregoi: «Mie-mi place că eu muncesc cinstit și mie nu îmi dau cadouri iubiții. Eu mi-am cumpărat singură tot». Și eu care stăteam ore în șir, câte șapte ore continuu pe live, pe TikTok, postam conținut, cântam, lansam piese, munceam și venea doamna cimitiriaș să-mi zică: «Eu muncesc…». Da, munceai, duceai sicrie la oameni pentru bani”, a spus Andreea Bostănică, în cadrul unui interviu.

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