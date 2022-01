27 ianuarie reprezintă ziua de naștere a unui dintre cei mai mari și iubiți actori pe care i-a avut România. E ziua marelui Florin Piersic, care astăzi împlinește 86 de ani, vârstă pe care o sărbătorește în apropiere de Cluj, acolo unde locuiește de ani buni. De această dată a decis să fie departe de zgomotul orașului și s-a retras la o cabană din munți, fără semnal la telefon

Cariera lui Piersic e una impresionantă. S-a născut la Cluj în 1936, din părinți originari din Bucovina. Mama, originară din Valea Seacă, tatăl, din Corlata. Florin și-a petrecut copilăria în Corlata, Pojorâta și Cajvana, apoi în Cernăuți și, ulterior, la Cluj. Acolo unde a absolvit Liceul de băieţi nr. 3 din Cluj-Napoca. Fostul Seminar Pedagogic.

Fiind descoperit de actrița și regizoarea Elena Negreanu, Florin Piersic a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București (IATC, astăzi UNATC), promoția 1957, fiind coleg de generaţie cu Leopoldina Bălănuţă și Dumitru Furdui.

Piersic a fost Leonaș și Mîșkin

Spectacolul său de absolvire a fost „Peer Gynt” de Henrik Ibsen, iar doi ani mai târziu a debutat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, obţinând rolul principal în „Discipolul diavolului” de George Bernard Shaw, apoi cu „Tragedia optimistă” de Vsevolod Vişnevski și „Oameni şi şoareci” de John Steinbeck. În film, a debutat cu rolul principal din basmul „Harap-Alb”. A fost momentul când Florin Piersic începea să prindă roluri pe bandă rulantă.

De-a lungul anilor, a interpretat zeci de roluri pe scena Naţionalului bucureştean. A fost Leonaș în „Coana Chirița”, Mîșkin în „Idiotul” sau Pietro Gralla în „Act venețian”. Rolurile din filme i-au marcat cu adevărat cariera colosală. A jucat în „Ciulinii Bărăganului”, „Neamul Șoimăreștilor”, „Mihai Viteazul”, „Ştefan cel Mare – Vaslui 1475” sau „Trandafirul gaben”

Mărgelatu, rolul care i-a marcat cariera

Rolurile sale celebre din filme rămân cele de haiduci. Cel mai cunoscut şi îndrăgit este Mărgelatu. Seria cuprinde şase filme istorice de aventuri, apărute în perioada 1980-1987, regizate de Doru Năstase, Gheorghe Vitanidis şi Mircea Moldovan.

„A fost cea mai frumoasă poveste pentru mine! O poveste grozavă. Venisem de la mare și m-am întâlnit cu Doru Năstase. «Am un rol pentru tine și o să joci primul tău rol negativ, boier Pană! Nimeni nu te-a văzut într-un astfel de rol». Un încrezut, plin de ifose, afemeiat, cu toate defectele pe care le poate avea un om care cheltuiește. Am fost de acord! «Florin, uiți de dulciuri, de pâine, de cofetărie. Slăbești și lasă-ți barbă de 10-15 zile»”, a povestit Piersic într-un interviu despre cum a primit rolul.

Drama care i-a marcat viața

Florin Piersic a vorbit și despre momentele grele care l-au încercat în viață. Printre ele și dispariția prematură a surorii sale, Lucia. În 1942, aceasta a plecat cu colegii ei la cules de plante pe malul Prutului, printre soldații de pe front.

Colega ei de bancă, Doina, s-a aruncat să facă baie în Prut, a început să țipe și a fost luată de un vârtej. Atunci, sora lui Florin Piersic, care era campioană la înot și avea 14 ani, a sărit după ea. Un bărbat s-a aruncat imediat după ele, dar a salvat-o doar pe Doina. Sora maestrului a fost găsită după 4 zile, în Basarabia, la 11 kilometri.

Florin Piersic a povestit în cadrul interviului pentru doxologia.ro, „o minune care mi s-a întâmplat”, în 1958, la 16 ani, după ce și-a pierdut sora.

„M-am dus la Biserica Sacré-Coeur. Aveam 22 de ani, pe scări erau pictori care aveau șevalete cu desene. Și uitându-mă în dreapta, stânga, urcând scările, deodată în fața mea apare sora mea! Care a murit înecată în Prut… Lucia Piersic! Îngropată la Cernăuți în ’42. Îi văd chipul ei, făcut alb-negru din peniță, într-un tablou. Ea se uita la mine… Am vrut să-l întreb p-ăla, crezând că e o fotografie luată de cineva… Dar cine s-o ia, că eu aveam 22 de ani. Ea murise când eu aveam 7 ani. Era chipul ei și dedesubt, pe această schiță, scria cinci franci”.

Florin Piersic și prima sa călătorie cu avionul

În interviul realizat de Dan Negru, Piersic a povestit despre prima dată când a călătorit peste hotare.

„Ţin minte tot. Vreau să vă spun că cu memoria stau extraordinar. Cum am călătorit prima dată? Aveam 22 de ani jumătate. Era aprilie când am fost anunțat de un domn care, în tramvaiul 5 din București, mi-a zis că m-a văzut în filmul «Ciulinii Bărăganului». Mi-a zis că o să fiu reprezentantul României la Cannes. Să mă bată Dumnezeu dacă știam ce e aia Cannes”, a povestit Florin Piersic.

Apoi acesta a continuat amintirile: „M-am dus acasă, mi-am întrebat părinții dacă au auzit de Cannes. Am luat o hartă, ne-am uitat pe ea, am zis că e în Franța. Plec în Franța! Mama… smoching, chestii, papion, să mă pregătesc să plec în Franța. Eram înnebunit, nu-mi venea să cred că eu, la 22 de ani și, o să ajung în Franța. Unde? La Paris! Scumpa mea mamă m-a condus până la avion. Atât i-a vrăjit pe cei de la frontieră că i-au dat voie să vină cu mine. Așa ceva nu s-ar putea face acum. Mi-a spus, pe scara avionului, că mi-a pregătit un pui fript”.

Norocul meu în viață asta au fost femeile. Ați jucat un rol important în existența mea, în familie, în viața de fiecare zi, dar mai ales în profesie. Mi-am adorat mama și mi-am iubit în cel mai frumos fel, partenerele. Voi aduceți lumină, gingășie, blândețe și mai ales liniștea aceea care înseamnă acasă. Ne iubiți și ne iertați deseori, ca pe niște copii mari ce suntem, noi bărbații. Florin Piersic, într-o postare pe Facebook:

S-a dus cu colindul şi-a furat o raţă!

Într-un interviu realizat de părintele Constantin Necula, Florin Piersic a povestit momente din copilărie: „Întotdeauna, în seara de Crăciun mergeam la colindat la vecinii de pe străzile din cartierul Andrei Mureşan. Am ajuns acolo pe strada Vulcan, nr. 5, n-am să uit niciodată. Era o familie, Popper. Ăia: «Vai, a venit Florinel cu colindătorii?». Noi, hai să cântăm: «Trei păstori se întâlniră…». Eu, cu acordeonul, ei, cu vocile. Ei stăteau mai subţire cu vocile. Şi, la un moment dat, n-am de lucru…

Vă daţi seama, eram băiatul doctorului veterinar Ştefan Piersic din Cluj, care avea şi spitalul lui. Plus că era şi şeful abatorului. Nu duceam eu lipsă de nimic. Şi văd o raţă pe dulap. Ăştia pregătiseră raţa pentru musafiri, vă daţi seama. A fost prima şi ultima dată când am furat ceva. Ăia: «Vă mulţumim! Ce să vă dăm?». Noi: «Nu ne daţi nimic». Ne simţeam cu musca pe căciulă pentru că am furat raţa”.

Filat de Securitate

Conform ziarului Adevărul a existat o notă a UM 0800/S Bucureşti a Ministerului de Interne, emisă către Comitetul de partid al Sectorului 1, notată ca fiind „strict secret”, în care şeful unităţii a cerut să se ia „măsuri de verificare complexă de către organele noastre a numitului Piersic Florin, născut la 27.I.1936 în Cluj, semnalat că întreţine relaţii suspecte cu cetăţeni străini. Sus-numitul este membru PCR şi activează în organizaţia de bază de la Teatrul Naţional din Bucureşti”. Dosarul lui a purtat indicativul „Păun”.

Conform sursei citate, „pe parcursul anchetei, cei care îl filau pe Florin Piersic au aflat că actorul o cunoştea pe fată mai de mult, la Timişoara şi, mai mult decât atât, ea i-a depus la Banca de Comerţ Exterior valuta necesară pentru ca el să poată călători în străinătate. S-a stabilit că Diana Cosma l-a vizitat de mai multe ori şi au fost văzuţi împreună şi la mai multe turnee prin ţară, dar şi pe platourile de filmare de la Buftea”.

O colecție de premii și disctincții

Florin Piersic a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a V-a (1967) „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”. La 30 mai 2002 a fost decorat de Preşedinţia României cu Ordinul naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, pentru „prestigioasa carieră artistică şi talentul deosebit prin care a dat viaţă personajelor interpretate în filme, dar şi pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc”.

Conform Agerpres, în ianuarie 2016 a primit Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Ofiţer, „în semn de înaltă apreciere pentru remarcabilele interpretări artistice susţinute pe cele mai importante scene din ţară, pentru dragostea, înţelegerea şi talentul de care a dat dovadă în promovarea artei teatrale şi cinematografice şi a tinerelor talente”.

Florin Piersic a primit din partea Primăriei Capitalei diploma „In Honoris” în 2008, dar și titlul de Doctor Honoris Causa Artis al Universităţii de Vest din Timişoara, 2014. Doi ani mai târziu i-a fost acordat Premiul pentru întreaga carieră în cadrul celei de-a zecea ediţii a Galei Premiilor Gopo.

A fost căsătorit de trei ori

Florin Piersic s-a căsătorit în anii ’60 cu actriţa Teatrului Mic Tatiana Iekel (n. 1932), cu care l-a avut pe primul lor copil, actorul Florin Piersic jr. După divorţul de prima soţie, s-a căsătorit cu actriţa Anna Szeles (n. 1942, la Oradea), cu care l-a avut pe cel de-al doilea fiu, Daniel. În 1985, Anna Széles a cerut şi a obţinut divorţul, apoi s-a mutat împreună cu fiul în Ungaria. Florin Piersic s-a recăsătorit în 1993 clujeanca Anna Török, cu care avea o relaţie de şapte ani. „Dragostea face bine, te întărește moral și fizic, te motivează în tot ce faci. Fără ea e pustiu în lume”, spunea actorul pentru Formula AS.

Bendeac și momentul amuzant cu Piersic

Mihai Bendeac, actorul, dar și juratul emisiunii „iUmor” a dezvăluit la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” o întâmplare avută cu marele Florin Piersic:

„M-a sunat el. «Un minut te rețin…». Am vorbit o oră și jumătate. Oricum, dacă aveam o emisiune în care-l parodiam, a doua zi mă suna și-mi povestea. De parcă nu eu scrisesem textul și-l interpretasem! La un moment dat mi-a spus «O admir foarte mult pe mama ta. Să-mi dai numărul să-i spun!»”. Ce-a urmat după? „Nu m-am gândit că o să o sune vreodată. A vorbit și cu ea o oră și jumătate la telefon. E un om pe care-l iubesc foarte mult. Dacă ar face cineva un top al celor mai charismatici actori și al celor mai iubiți actori din toate timpurile, în mod evident, există maestrul Piersic, câteva locuri libere și urmează alții”, a povestit Bendeac.

Petrece izolat la o cabană din munți

Astăzi, când Florin Piersic împlinește 86 de ani, acesta a decis să se relaxeze câteva zile la o cabană retrasă în munți, fără semnal la telefon, departe de zgomotul orașului, asta după ce săptămâna trecută a avut spectacole în Germania, alături de Medeea Marinescu în piesa „Străini în noapte”.

Prietenii actorului au dezvăluit că „Acolo se simte cel mai bine. Are o cabană superbă, într-o zonă liniștită, în apropiere de Cluj. La începutul balamucului ăsta cu pandemia, tot acolo a stat. E fără telefon, fără internet. Se relaxează, își reîncarcă bateriile!”.

FOTOGRAFII: Studiourile Buftea

